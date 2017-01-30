Фактрум хочет поделиться с читателем поучительной историей о том, что нужно совершать добрые дела во что бы то ни стало!





Недавно ко мне в гости приехал мой любимый дедушка Слава, и завязался у нас с ним разговор на тему добра и зла. И рассказал он мне вот такую историю:

Когда ещё твой папа был маленьким, то мы с друзьями зимой всегда чистили каток, организованный в нашем дворе. Детвора каждый день прибегала туда покататься на коньках и поиграть в хоккей, сердце радовалось такому зрелищу. А потом друзья сына перестали ходить на каток, кто уехал, кто просто потерял интерес. Да и мои друзья-товарищи перестали помогать с расчисткой. На долгое время каток оказался заброшенным.

В 47 лет я перевёлся на другую работу, где физических усилий был минимум, а вот умственных — максимум. Лежать дома на диване я не привык, хотелось двигаться и что-то делать. Тут-то я и вспомнил про каток и решил его расчистить сам. Буквально через пять минут после того, как я закончил, со всего двора набежали детишки с коньками и клюшками. Новое поколение детей пришло на наш каток, поэтому я решил и впредь после каждого сильного снегопада чистить его. Но прошло время, и эти дети выросли и уехали кто куда.

Ещё через 8 лет я ушёл на пенсию, здоровье уже не давало работать в полную силу. Жилось, в общем-то, неплохо, только вид заметённого снегом катка немного расстраивал. Но чистить его стало не для кого, дети перестали на него приходить, ведь у них были смартфоны и компьютеры…

Однажды утром, когда я колол дрова для печки, увидел, что около забора остановился парень лет двадцати пяти. Он весело крикнул мне:

— Дядь Слав, нельзя же вам так напрягаться! Давайте я помогу?

Я не успел даже слова сказать, как он подошёл, забрал у меня топор и наколол огромную кучу дров. Парнишка с довольной улыбкой посмотрел на меня и сказал:

— Дядь Слав, вы не стесняйтесь обращаться, зовите, если что. Я же помню, как вы для нас каток чистили. Если я вам сейчас не помогу, то кто я после этого буду?

Оказалось, что этот парень был из тех мальчишек, кто приходил на каток 8 лет назад. Он вырос, закончил институт, отслужил в армии, но всё равно помнил, как я еженедельно чистил каток. Представляешь, теперь он каждую неделю приходит ко мне и рубит дрова!

Закончил мой дед свой рассказ такими словами: «Твори добро, внучек, и оно к тебе вернётся».