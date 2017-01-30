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Фото шести израильских девушек с разницей в 5 лет
31.01.2017 17:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
В 2011 году
Они совершенно по-разному смотрели в объектив: с возрастом девушки стали более уверенными и меньше хотели раскрываться. Было понятно, что теперь они лучше понимают то, кем они являются, и какую часть себя им хочется показать.
3. Дана, 2011 и 2016
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В 2011 году Нета Дрор сфотографировала шесть израильских девочек-подростков, которым было по 15 лет. Спустя 5 лет, в 2016 году, она снова сделала их снимки, чтобы...
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