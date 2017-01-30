В 2011 году Нета Дрор сфотографировала шесть израильских девочек-подростков, которым было по 15 лет. Спустя 5 лет, в 2016 году, она снова сделала их снимки, чтобы подчеркнуть то, как они изменилось. Самые интересные изменения оказались не было физическими, а эмоциональными.

Они совершенно по-разному смотрели в объектив: с возрастом девушки стали более уверенными и меньше хотели раскрываться. Было понятно, что теперь они лучше понимают то, кем они являются, и какую часть себя им хочется показать.

Ахиноамь, 2011 и 2016





Кайла, 2011 и 2016





3. Дана, 2011 и 2016





Наоми, 2011 и 2016





Зив, 2011 и 2016





Таир, 2011 и 2016





Текст: Flytothesky.ru