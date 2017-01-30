Быть родителем – тяжкий труд. Ты обожаешь своего ребенка, носишься с ним, как с писаной торбой, целуешь ему попу, подбираешь носочки потеплее, выискиваешь кусочек повкуснее, защищаешь ото всех бед и опасностей мира. А потом этот маленький чертенок вылезает на голову, да еще и ножки свешивает! С этого момента и начинается все самое интересное…

Дитя растет, а проблем не становится меньше. Ты ему «а», он тебе «б», ты ему «сложи рубашки ровно», «ешь суп», «не горбись», а ему как об стену горох. «Не буду. Не хочу!» Зато как купить игрушку новую, пижаму с суперменом или костюм пошить на утренник, так вот тебе и маму вспомнили, и ластятся, и в щечку целуют. Как же говорить с ребенком так, чтобы тебя услышали? Чтобы не повторять в 30-й раз одно и то же, а потом бежать за тяжелой артиллерией в виде папы или ремня? Чтобы на ваши излияния не закатывали глаза и не отвечали зевком? Все это возможно, и перед вами 6 способов, как достучаться до маленького всезнайки без ругани и нотаций.





1. Включайтесь в игру

Чем отличается мышление ребенка от мышления взрослого? В силу своего возраста мы способны мыслить абстрактными категориями, в то время как дети воспринимают мир не мозгами, но чувствами, то есть мыслят конкретно и образно. Наши высокие рассуждения («так правильно», «слушай старших», «это жизнь») ребенку ни о чем не говорят. А вот если урок провести в игровом формате, например, притвориться, что обладаете суперсилой, – это уже другое дело. Тут вы с малышом на равных, вы играете, а это так интересно!

2. Сочиняйте поучительные сказки

Нет лучшего способа донести вашему чертенку, что хорошо, а что плохо, чем рассказать сказку. Например, нужно научить ребенка внимательнее переходить дорогу, уважительнее относиться к старшим или меньше лениться. Вот и создайте подходящие образы с ярким положительным и негативным окрасом! Малыш неосознанно соотнесет главного персонажа с собой и не захочет повторять ошибок нерадивого героя. Он впитает мудрость сам собой, просто и доступно, а вы останетесь мамой номер один.

3. Меньше слов, больше образов

Чтобы ребенок хорошо запомнил, что такое «нельзя», зачем мыть руки, для чего нужно хорошо делать свою работу, – ему не нотации читать нужно, но демонстрировать силу собственного положительного примера. Дело в том, что слова бессильны в сравнении с тем, что ребенок видит каждый день, какую информацию черпает из окружения. Если без пояснения никуда, запомните: не сухой текст или голые факты, но эмоции, миллион примеров, затронуть все 5 органов чувств!

4. Забудьте о запретах

Дорогие родители, вспомните, как вы сами бурно реагируете на ограничение вашей свободы на работе или в семье, что же говорить о детях? «Нельзя, я сказала!» «Нет!» Все это кованая психика воспринимает в штыки, запретам не хочется следовать, хочется протестовать. И лежала себе кошка, и никто не хотел с ней играть, но тут бабушка сказала: «Кошку не трогать!» И дети сорвались с цепи. Старайтесь выстраивать фразы конкретно и в положительном контексте. Вместо «не забудь надеть варежки, простудишься» сказать «одень варежки, будет теплее». Вместо «не играй с едой» сделать ударение на «кушай спокойно».

5. Не заставляйте, а вдохновляйте

Когда вы заставляете своего ребенка делать что-то через силу, он всей душой ненавидит этот процесс. Насильно кормите? Он откажется есть. Сидите с ним до полуночи и учите математику? Он никогда ее не осилит. А все дело в подходе! Самый лучший учитель не тот, у кого дети все знают на 5, но тот, у которого класс влюблен в предмет и хочет учиться. Вдохновите своего ребенка, покажите, что всем можно заниматься в удовольствие. Например, включите музыку, купите сладкие призы и превратите уборку в нечто увлекательное. Гарантируем, он быстро приобщится к чистоте.

6. Подавайте информацию по-разному

Любые ваши нотации не задержатся надолго в голове ребенка без качественного и методично выносящего мозг повторения, это знает любой родитель. Тем не менее уже биологически сложилось, что в долговременную память откладываются только те знания, которые связаны с сильными эмоциями или оказались для ребенка ну очень интересными. Вывод? Зудеть одно и тоже по 10 раз на дню – не гарант того, что вас услышат. Скорее, вы станете просто привычным раздражителем. Лучше подавать информацию каждый раз по-новому, апеллируя к внутренним интересам своего чада.

Что еще можно сказать? Любите своих детей и помните, что все мы в их возрасте вели себя подобным образом. Не стоит строить романтических иллюзий о себе в прошлом, но лучше поддержать то хорошее, что есть у вашего ребенка уже сейчас.

Текст: Flytothesky.ru