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Как творческая терапия может спасти вас от депрессии

31.01.2017 19:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Во время исследований в области психологии учеными было открыт новый вид терапии, который помогает бороться с депрессией. Речь идет о творческой терапии. Исследования проводились как среди детей и подростков, так и пожилых людей.

Как творческая терапия может спасти вас от депрессии

Исследование длилось 3 года, и было задействовано 251 детей. Учащихся разделили на две группы: одну группу лечили от депрессии уже известными методами, а вторая группа детей проходила музыкальную терапию.

Врач спрашивал у детей из второй группы о самочувствии после прослушивания определенных мелодий. Следует отметить, что у детей до начала терапии были выраженные проблемы с поведением и развитием.

Дети чувствовали себя намного лучше во время «креативной» терапии и с легкостью выходили из состояния депрессии. Порадовало и то, что эффект от лечения музыкой был долгим.

Сэм Портер, ученый, возглавивший исследование, заявил, что данное открытие является чрезвычайно важным с точки зрения эффективных методов лечения психических болезней у детей и подростков.

Музыкальная терапия оказала положительное влияние и на пожилых людей. Они просто слушали музыку, а также пели. Это помогало людям более эффективно бороться с хронической депрессией, тревогой и даже болью.

Хотя медицинские препараты могут облегчить процесс протекания депрессии, многие люди все же предпочитают естественные методы лечения.

Музыка не только улучшает наше эмоциональное самочувствие, но и способствует сближению с другими людьми, повышает качество жизни, вдохновляет и отвлекает от проблем.Как творческая терапия может спасти вас от депрессии

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Во время исследований в области психологии учеными было открыт новый вид терапии, который помогает бороться с депрессией. Речь идет о творческой терапии....

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