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Президент Беларуси поздравил с юбилеем Льва Лещенко

01.02.2017 10:35 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 75-летием народного артиста РСФСР Льва Лещенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Вы по праву принадлежите к числу ярких эстрадных исполнителей, чье творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства", — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил удивительный по красоте голос, уникальную манеру исполнения, жизнеутверждающую силу и истинный гуманизм, которые покорили сердца многочисленных поклонников разных поколений и стран.

Глава государства также выразил уверенность, что талант и богатый опыт Льва Лещенко будут и в дальнейшем служить обогащению современного искусства, а преданность любимому делу станет примером для молодых артистов.

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. Поступить в театральный вуз сразу после школы у него не получилось, потому несколько лет проработал сначала рабочим сцены в Большом театре, а потом слесарем-сборщиком на заводе точных измерительных приборов. После армии стал студентом ГИТИСа.

С начала 70-х начинает собирать премии всевозможных вокальных конкурсов: "Золотой Орфей" в Болгарии, на Международном фестивале песни в польском Сопоте, становится лауреатом премии Московского и Ленинского комсомола (1973). В 1977 году Лещенко присваивают звание заслуженного артиста РСФСР.

Многие его песни стали шлягерами: "Не плачь, девчонка", "Родительский дом", олимпийская "До свидания, Москва" и множество других.

 
Теги: Минск
 
 
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Народному артисту РСФСР, исполнителю популярных советских хитов "День победы", "Родительский дом" и других в среду исполняется 75 лет.

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