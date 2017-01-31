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10 уморительных анекдотов, дающих повод хорошенько посмеяться
01.02.2017 11:36 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю свежую десятку анекдотов, которую вы запомните надолго!
— Пустота какая-то внутри…
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Сложно представить нашу жизнь без шуток и анекдотов. Кажется, что если бы их не было, то было бы нечем заполнить неловкую паузу в разговоре или рассмешить...
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