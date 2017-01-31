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10 уморительных анекдотов, дающих повод хорошенько посмеяться

01.02.2017 11:36 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю свежую десятку анекдотов, которую вы запомните надолго!

10 уморительных анекдотов, дающих повод хорошенько посмеяться

— Пустота какая-то внутри…
— Да ты достала со своими диетами, сходи и поешь, только не ной!

 
 
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