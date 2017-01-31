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Как я мужика «спас»
01.02.2017 13:18 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает забавную историю про парня, решившего помочь мужику в трудной ситуации!
Сегодня утром на остановке я стал свидетелем страшной картины: стоит маршрутка, а прямо под ней лежит мужик, верхняя часть которого скрыта под кузовом. У меня сразу же пронеслось в голове: «Человеку плохо стало, упал на льду…».
Подбежал я к мужику, схватил его за ноги, решил оттащить подальше, чтоб не задавили. Тяну изо всех сил, мужик высовывается из-под днища маршрутки и с самым невозмутимым лицом, что я только видел, говорит мне:
— Парень, ты чего хотел-то?
Я слегка растерялся и ответил:
— Я помочь хотел, подумал, что вам плохо стало…
— Да водитель я этой маршрутки! Сломалось тут что-то, полез чинить, а тут ты меня по асфальту таскаешь!
В общем, поехать на работу я решил на другой маршрутке…
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Всех с детства родители учат помогать другим людям. И большинство из нас просто не может пройти мимо человека, которому требуется помощь. Но иногда стоит...
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