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15 чудных анекдотов, требующих, чтобы вы рассказали их друзьям
01.02.2017 13:32 — Калейдоскоп | Фактрум
А Фактрум хочет показать читателю свежую подборку анекдотов, которой стоит поделиться с приятелями!
— Ты прикинь, моя Жучка не ест корм для взрослых собак! А ест только корм для щеночков…
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С настоящими друзьями всегда есть о чём поговорить. С ними можно поделиться грустными и радостными новостями, пожаловаться на работу или сходить вместе в кино.
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