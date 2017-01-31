﻿ 15 чудных анекдотов, требующих, чтобы вы рассказали их друзьям. 21.by
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15 чудных анекдотов, требующих, чтобы вы рассказали их друзьям

01.02.2017 13:32 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум хочет показать читателю свежую подборку анекдотов, которой стоит поделиться с приятелями!

15 чудных анекдотов, требующих, чтобы вы рассказали их друзьям

— Ты прикинь, моя Жучка не ест корм для взрослых собак! А ест только корм для щеночков…
— Ну у вас и семейство — отец не разрешает себя дедушкой называть, сестра возраст каждый год уменьшает… Теперь и собака молодится…

 
 
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