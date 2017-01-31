А Фактрум хочет показать читателю свежую подборку анекдотов, которой стоит поделиться с приятелями!





— Ты прикинь, моя Жучка не ест корм для взрослых собак! А ест только корм для щеночков…

— Ну у вас и семейство — отец не разрешает себя дедушкой называть, сестра возраст каждый год уменьшает… Теперь и собака молодится…