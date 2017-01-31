Фактрум хочет рассказать читателю уморительную историю про дедушку, который купил автомобиль и отправился по делам.





Давным-давно мой дедушка Юрий Антонович купил машину, а до этого лет двадцать был пешеходом. Естественно, радости не было конца! Деду очень уж не терпелось попробовать новое авто в деле, поэтому он отправился в соседний город на рынок.

Уехал он утром, а ближе к обеду вернулся домой и стал рассказывать моей бабушке про то, как он удачно съездил.

— Представляешь, Люся, нашёл на рынке шланги нам на дачу! Ещё и скидку мне сделали на садовый инструмент! И погода-то на улице какая хорошая, на небе ни облачка…

Долго мой дед восторгался прошедшим днём, а под конец сказал бабушке:

— И самое хорошее, Люсь! Вышёл я, значит, с рынка, и тут же подъехал наш 102-й автобус! Ну, на котором до самого нашего дома без пересадок можно доехать. И совсем ждать не пришлось!

На рынок за машиной дед поехал уже с бабушкой всё на том же 102-м автобусе…