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«Люсь, ну ты представляешь!..»

01.02.2017 13:47 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет рассказать читателю уморительную историю про дедушку, который купил автомобиль и отправился по делам.

«Люсь, ну ты представляешь!..»

Давным-давно мой дедушка Юрий Антонович купил машину, а до этого лет двадцать был пешеходом. Естественно, радости не было конца! Деду очень уж не терпелось попробовать новое авто в деле, поэтому он отправился в соседний город на рынок.

Уехал он утром, а ближе к обеду вернулся домой и стал рассказывать моей бабушке про то, как он удачно съездил.

— Представляешь, Люся, нашёл на рынке шланги нам на дачу! Ещё и скидку мне сделали на садовый инструмент! И погода-то на улице какая хорошая, на небе ни облачка…

Долго мой дед восторгался прошедшим днём, а под конец сказал бабушке:

— И самое хорошее, Люсь! Вышёл я, значит, с рынка, и тут же подъехал наш 102-й автобус! Ну, на котором до самого нашего дома без пересадок можно доехать. И совсем ждать не пришлось!

На рынок за машиной дед поехал уже с бабушкой всё на том же 102-м автобусе…

 
 
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Многие действия в нашей жизни доведены до автоматизма: проснуться, умыться, позавтракать и отправиться на работу. Но иногда в привычном расписании происходит...

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