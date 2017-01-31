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Дюжина забавных анекдотов из Одессы, таки шоб вы не грустили
01.02.2017 13:59 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю замечательные анекдоты, после прочтения которых вы побежите за билетом в Одессу!
— Хаим, вчера проходил мимо твоего дома…
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Оптимизм у жителей знаменитой Одессы не иссякнет никогда! Наверняка в этом виноват свежий морской воздух и чудесная атмосфера, царящая в этом городе.
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