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Десятка классных анекдотов про знаменитого Чапаева и его подвиги

01.02.2017 14:18 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А сегодня Фактрум решил рассказать читателю лучшие анекдоты про командира Красной армии и его верных друзей!

Десятка классных анекдотов про знаменитого Чапаева и его подвиги

Прибегает Петька и кричит:
— Василий Иванович, белые лезут!
— Не до грибов сейчас, Петька, вот разобьем контру, тогда и пособираем.

 
 
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Кто же не знает легендарного комдива Чапаева, его помощника Петьку и пулемётчицу Анку? Их имена давно на слуху благодаря различным книгам и художественным...

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