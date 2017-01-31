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Десятка классных анекдотов про знаменитого Чапаева и его подвиги
01.02.2017 14:18 — Калейдоскоп | Фактрум
А сегодня Фактрум решил рассказать читателю лучшие анекдоты про командира Красной армии и его верных друзей!
Прибегает Петька и кричит:
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Кто же не знает легендарного комдива Чапаева, его помощника Петьку и пулемётчицу Анку? Их имена давно на слуху благодаря различным книгам и художественным...
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