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Эта фраза разрушила все мои комплексы по поводу внешности!

01.02.2017 14:13 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум уверен, что от детских комплексов нужно избавляться. Вот одной девушке помог расправиться с ними совершенно незнакомый мужчина!

Эта фраза разрушила все мои комплексы по поводу внешности!

Всю жизнь у меня были веснушки. И не просто мелкие конопушки на носу, а всё лицо ими усыпано. С малых лет я их не любила, пользовалась всяческими отбеливающими масками, кремами. В подростковом возрасте начала замазывать веснушки тональным кремом, а сверху — пудрой, чтобы совсем-совсем не было видно. Уже во взрослом возрасте как-то перестала заморачиваться по этому поводу, стала меньше пользоваться косметикой.

И вот недавно стою в очереди на кассу, а передо мной стоит мужчина, пьяненький такой, весёлый. Вдруг он оборачивается, пристально смотрит на меня и выдаёт:

— Ой, веснушки! Девушка, а вы специально эту красоту нарисовали?

Этой фразой он просто выдернул меня из пучины детских комплексов, я-то считала свои веснушки жутким уродством. Эх, мужик, мужик, где же ты был все эти годы? Сказал бы мне кто такое раньше, может, я бы так и не стеснялась.

 
 
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Пожалуй, в мире не найдется человека, который был бы полностью доволен своим внешним видом. Тем более, что многих в детстве дразнили, например, из-за длинного носа...

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