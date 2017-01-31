|
Эта фраза разрушила все мои комплексы по поводу внешности!
01.02.2017 14:13 — Калейдоскоп | Фактрум
А Фактрум уверен, что от детских комплексов нужно избавляться. Вот одной девушке помог расправиться с ними совершенно незнакомый мужчина!
Всю жизнь у меня были веснушки. И не просто мелкие конопушки на носу, а всё лицо ими усыпано. С малых лет я их не любила, пользовалась всяческими отбеливающими масками, кремами. В подростковом возрасте начала замазывать веснушки тональным кремом, а сверху — пудрой, чтобы совсем-совсем не было видно. Уже во взрослом возрасте как-то перестала заморачиваться по этому поводу, стала меньше пользоваться косметикой.
И вот недавно стою в очереди на кассу, а передо мной стоит мужчина, пьяненький такой, весёлый. Вдруг он оборачивается, пристально смотрит на меня и выдаёт:
— Ой, веснушки! Девушка, а вы специально эту красоту нарисовали?
Этой фразой он просто выдернул меня из пучины детских комплексов, я-то считала свои веснушки жутким уродством. Эх, мужик, мужик, где же ты был все эти годы? Сказал бы мне кто такое раньше, может, я бы так и не стеснялась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожалуй, в мире не найдется человека, который был бы полностью доволен своим внешним видом. Тем более, что многих в детстве дразнили, например, из-за длинного носа...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии