



Идём с дочкой из сада. Гололёд, ребёнок постоянно поскальзывается, плюхается в сугробы… Потом выкарабкивается и мы пилим дальше. Прошли ещё немного, падаю я. Блин!

Встал, отряхнулся, говорю дочери, давай, мол, руку, видишь, скользко как.

— Да зачем, пап, я сама падаю!