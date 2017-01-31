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Идём с дочкой из детского сада, тут я падаю…

01.02.2017 14:43 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Идём с дочкой из детского сада, тут я падаю…

Идём с дочкой из сада. Гололёд, ребёнок постоянно поскальзывается, плюхается в сугробы… Потом выкарабкивается и мы пилим дальше. Прошли ещё немного, падаю я. Блин!

Встал, отряхнулся, говорю дочери, давай, мол, руку, видишь, скользко как.

— Да зачем, пап, я сама падаю!

 
 
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Зима нынче выдалась морозная, дороги устлал гололёд, трудно удержаться на ногах… Фактрум подсмотрел забавную зимнюю сценку.

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