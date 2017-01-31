|
Невероятные работы российского гуру фотошопа
01.02.2017 14:37 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум спешит познакомить читателя с этими уникальными работами. Это вам не фильтры в Инстаграме накладывать!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня практически все люди пользуются теми или иными редакторами фотографий, но мало кто может сотворить в них настоящее чудо. А вот графический дизайнер Макс...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии