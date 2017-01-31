Природа — сильнее человека. Она смогла превратить свалку стеклотары в настоящее произведение искусства! И теперь посмотреть на «стеклянный пляж» в Уссурийском заливе может любой желающий. Когда-то это были острые осколки битого стекла, а сейчас — маленькие самоцветы!





Волнам, лижущим берега, потребовались десятки лет, чтобы облагородить стеклянную гальку. Фактрум приглашает читателя взглянуть, что из этого вышло.



























































