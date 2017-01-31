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Природа превратила человеческую свалку в произведение искусства
01.02.2017 14:52 — Калейдоскоп | Фактрум
Природа — сильнее человека. Она смогла превратить свалку стеклотары в настоящее произведение искусства! И теперь посмотреть на «стеклянный пляж» в Уссурийском заливе может любой желающий. Когда-то это были острые осколки битого стекла, а сейчас — маленькие самоцветы!
Волнам, лижущим берега, потребовались десятки лет, чтобы облагородить стеклянную гальку. Фактрум приглашает читателя взглянуть, что из этого вышло.
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Свалки — а куда ж от них деться? — настоящая проблема для экологии. Человек производит, выбрасывает, производит ещё больше, и снова выбрасывает… Как ни велика...
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