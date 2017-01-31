Свои образы члены клуба регулярно выкладывают в инстаграм. Что это — нарциссизм? Оказывается, это — позиция! Красивые туфли от мировых модельеров и ухоженная борода на иракских красавчиках символизируют культурное единство мира Запада и Востока.

Почему бы и нет? Фактрум приглашает читателя заглянуть в клуб идейных иракских джентельменов.



































































