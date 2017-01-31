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Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

01.02.2017 15:23 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Свои образы члены клуба регулярно выкладывают в инстаграм. Что это — нарциссизм? Оказывается, это — позиция! Красивые туфли от мировых модельеров и ухоженная борода на иракских красавчиках символизируют культурное единство мира Запада и Востока.

Почему бы и нет? Фактрум приглашает читателя заглянуть в клуб идейных иракских джентельменов.

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака
Источник фотографий: Kulturologia.ru

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

Добро пожаловать в клуб джентельменов… Ирака

 
 
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30 курдских модников объединились в сообщество под названием Мистер Эрбиль (крупный иракский город). Их цель — показать миру красоту и совершенство...

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