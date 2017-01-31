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Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

01.02.2017 15:16 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем невероятно милыми фотографиями, доказывающими, что папочки способны на всё и даже больше ради своих малышек!

Этот папа никак не мог совладать с волосами дочери, поэтому отправился на курсы парикмахеров

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!
Источник фотографий: Boredpanda.com

Моей дочке сегодня исполнилось четыре. Это моя первая попытка самому приготовить торт. Надеюсь, ей понравится

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

Я — одинокий отец. Мой любимый цвет — зелёный. И моя дочь знает, как утешить меня после трудного дня на работе

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

Отец-одиночка и его дочь в парке развлечений, одетые как фея и принцесса

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

Мой друг Аарон стал отцом в 19 лет. Думаю, у него неплохо получается!

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

Папа может выглядеть очаровательно, даже если он одет в костюм злодейки из мультфильма

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

Я воспитываю дочь-подростка один. И сегодня она попросила меня показать, как правильно брить ноги. Ну что ж?..

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

Я — отец-одиночка и пилот. Мне бывает трудно вовремя вернуться домой, чтобы приготовить дочери обед, поэтому я часто беру её с собой в полёт

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

Два года назад моя малышка сделала этот браслет для меня. Я ношу его, не снимая, и верю, что он оберегает меня

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

Моя дочь хотела быть Красной Шапочкой на Хэллоуин, но не хотела никуда идти без меня. Пришлось стать страшным серым волком

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

Этот папа учит других отцов-одиночек, как делать красивую причёску

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

Я всегда планировал сделать что-то подобное для женщины, но понял, что самая главная девушка, заслуживающая моего внимания, — это моя дочь!

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

Да, я готов даже сделать макияж ради своей дочурки!

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

Так приятно чувствовать себя первым парнем, который подарил дочери цветы и показал, как мальчики должны ухаживать за девочками. Надеюсь, что в будущем парни её не разочаруют

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

Я не говорю, что быть отцом-одиночкой просто, но я живу ради таких вот моментов!

Вот на что готовы ради своих дочек отцы-одиночки!

 
 
Ссылка на источник 46
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Папы способны пойти на многое, чтобы порадовать своих любимых маленьких принцесс. А отцам-одиночкам приходится вдвойне сложнее, ведь рядом нет мамы, которая бы...

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