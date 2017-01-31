«Список 100» дает не только варианты решений какой-либо задачи, он помогает более глубоко изучить вопрос. Составляя перечень, вы можете полностью переосмыслить свою проблему. Такой список поможет и в том случае, если вам надо получить много разных вариантов ответов на один вопрос.





С чего начать?

В начале страницы или в первой строке электронной таблицы запишите вопрос или проблему. Затем вам нужно будет предложить 100 ответов на вопрос или 100 решений этой проблемы. Записывайте все, что приходит вам на ум, не прерывая потока ассоциаций.

Как и при мозговом штурме, не стоит критиковать или анализировать возникшие идеи. На эту работу уйдет примерно 1,5-2 часа. В некоторые моменты идеи могут иссякнуть, их нужно будет «рождать» с большим трудом.

Зачем придумывать 100 ответов?

Когда для решения проблемы нужно записать 3-10 ответов, сложностей, как правило, не возникает. Когда нужно предоставить 100 ответов, появляется достаточно мощное внутреннее сопротивление. Усталость, желание переключиться на другую задачу – признаки проявления такого сопротивления. Нужно приложить некоторые усилия, чтобы преодолеть его.

Если вы смогли найти 50 вариантов решения своей проблемы – не останавливайтесь на достигнутом, просто ждите, когда вас осенит еще одна прекрасная мысль. Можете записывать любые варианты, даже если они вам кажутся откровенно слабыми.

Малое количество ответов на вопрос возникает только в пределах одной определенной схемы мышления. Чтобы получить доступ к следующей «порции ответов», нужно поменять точку зрения. В этом и состоит смысл идеи: при составлении «списка 100» волей-неволей придется поменять свое мышление.

При такой методике оба полушария мозга активно взаимодействуют друг с другом. При этом включаются в работу не только сознательные, но и бессознательные способы обработки информации.

Правила составления «списка 100»

1. Составляйте весь список сразу, не отвлекаясь на посторонние дела.

2. По возможности уберите все то, что будет мешать возникновению новых идей.

3. Пишите быстро, допускается делать сокращения. Не обдумывайте, не критикуйте свои ответы. Ваша задача – просто записать их.

4. Не считайте свои ответы, просто нумеруйте строчки.

5. Не стоит отсеивать дубликаты идей, они тоже важны.

В процессе составления «списка 100» характер идей довольно сильно меняется.

Первая фаза – это первые 30-40 вариантов ответов, они являются следствием привычных шаблонных схем мышления. Первые 10 вариантов даются очень легко, так как они заранее известны.

Вторая фаза – около 40 ответов, являются типичными мыслительными примерами. Именно на этой фазе возникает ощущение «тупика». Кажется, что иных путей решения, чем уже записаны, просто невозможно придумать. Как только человек находит в себе силы уйти от привычных, шаблонных форм мышления, начинается следующая фаза ответов.

Третья фаза – последние 10-30 вариантов решений, являются самыми ценными. У человека к этому моменту заканчиваются стандартные, логические способы преодоления проблемы. У мозга не остается выбора – он вынужден придумать что-то принципиально новое. Бывает так, что на третьей стадии открывается «второе дыхание», и ответы начинают приходить легко. Даже если эти ответы покажутся вам верхом абсурда и нелепицей, их все равно нужно записать. Когда вы позже посмотрите на них непредвзято, они могут показаться вам прозрением.

Если вы хотите ставить перед собой новые задачи и цели, находить неожиданные способы решения проблем, используйте данный прием генерирования идей.

Текст: Flytothesky.ru