МИНСК, 1 фев — Sputnik. Белорусское руководство могло бы выступить с инициативой предоставить территорию республики для обмена пленных сторонами вооруженного конфликта в Украине, заявил доктор политических наук Валентин Якушик в ходе видеомоста в МПЦ Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Контактная группа в Минске: главной темой станут события в Авдеевке

Он отметил, что власти Беларуси уже сделали целый ряд добрых жестов для украинской стороны, могло бы пойти и на другие подобные шаги.

"Могло бы быть предложение, что делать с пленными. А может быть, Беларусь предоставила бы свою территорию для интернирования, и люди бы не мучились ни здесь, ни там (по обе стороны от линии соприкосновения — Sputnik)", — сказал Якушик в среду в ходе видеомоста между Минском и Киевом.

Он заявил, что в Украине считают очень привлекательной белорусскую модель экономики.

"Я думаю, что белорусская модель является очень привлекательной для украинского общества — для левых, правых и даже ультра. И она может быть взята за основу политики национального примирения", — добавил эксперт.