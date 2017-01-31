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Мнение: Минск мог бы стать местом обмена пленных в украинском конфликте

01.02.2017 16:28 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Белорусское руководство могло бы выступить с инициативой предоставить территорию республики для обмена пленных сторонами вооруженного конфликта в Украине, заявил доктор политических наук Валентин Якушик в ходе видеомоста в МПЦ Sputnik.

Мнение: Минск мог бы стать местом обмена пленных в украинском конфликте
© Sputnik / Виктор Толочко
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Он отметил, что власти Беларуси уже сделали целый ряд добрых жестов для украинской стороны, могло бы пойти и на другие подобные шаги.

"Могло бы быть предложение, что делать с пленными. А может быть, Беларусь предоставила бы свою территорию для интернирования, и люди бы не мучились ни здесь, ни там (по обе стороны от линии соприкосновения — Sputnik)", — сказал Якушик в среду в ходе видеомоста между Минском и Киевом.

Он заявил, что в Украине считают очень привлекательной белорусскую модель экономики.

"Я думаю, что белорусская модель является очень привлекательной для украинского общества — для левых, правых и даже ультра. И она может быть взята за основу политики национального примирения", — добавил эксперт.    

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская модель экономики, при всех ее недостатках, является привлекательной для украинского общества и могла бы послужить для его сплочения, считает...

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