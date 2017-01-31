Каждый родитель, воспитывая свое чадо, не раз задумывался над вопросом: «Как не быть слишком жестким, как не разбаловать малыша? Где найти золотую середину?».





1. Не стоит исполнять каждое желание и каждую прихоть ребенка. Малыш должен знать слово «нет».

2. Пресекайте в корне плохие привычки. Подумайте, избавиться от них будет гораздо сложнее.

3. Не выясняйте отношения с сыном или дочкой в присутствии посторонних. Разговор тет-а-тет позволит вам лучше донести информацию и не выставит ребенка (и вас также) в дурном свете.

4. Ваш ребенок совершил ошибку? Скажите ему об этом, но не говорите таким тоном, будто малыш совершил большое преступление.

5. Если в результате принятых ребенком решений появились неприятные для него последствия, не говорите: «Я же говорил тебе!». Отрицательный опыт тоже опыт, ребенок должен понимать, что на каждое действие есть противодействие.

6. Не считайте детские страхи незначительными. В будущем они могут оставить свой отпечаток на психике и характере.

7. У ребенка есть вопросы к вам? Найдите время, чтобы ответить на них. Иначе в следующий раз он, возможно, уже не захочет спрашивать и советоваться.

8. Не решайте важные вопросы сгоряча, не требуйте всей правды, когда находитесь в гневе. Сначала остыньте, а потом разговаривайте.

9. Никогда не давайте обещания выполнить что-либо, если не уверены в этом на 100%.

10. Не повторяйте одно и то же много раз. Ребенок просто перестанет обращать на это внимание. Попробуйте убедить его делать так, а не иначе другим способом.

11. Не бойтесь выглядеть перед ребенком не идеальным. Признавайте свои ошибки. Учите ребенка правильно исправлять их.

12. Всегда извиняйтесь перед малышом, если ситуация требует того. Так вы учите свое чадо быть искренним и вежливым.

13. Разрешайте ребенку экспериментировать. Так он постигает премудрости жизни и взрослеет.

14. Любите своего сына или дочку сильно-сильно. Только в этом случае он вырастет счастливым и станет успешным!

Текст: Flytothesky.ru