Фактрум предлагает вам посмотреть на изображение и ответить на один вопрос, чтобы понять, к какому типу людей вы относитесь.

В какую сторону смотрит лошадь? Прямо на вас? Или она отвернулась? Или вы можете видеть оба варианта по очереди?

Если вы думаете, что лошадь смотрит на вас, то ваше левое полушарие развито лучше, чем правое

Люди с доминирующим левым полушарием лучше анализируют происходящее и отличаются развитым логическим мышлением. Им без труда удаётся запоминать много информации и сопоставлять данные. В жизни они полагаются не на чувства и интуицию, а на свой здравый смысл и логику. И при принятии решений такие люди предпочитают основательно взвесить все плюсы и минусы прежде, чем что-то сделать.

Если вы видите, что голова лошади отвернута от вас, то у вас доминирует правое полушарие

Люди, у которых сильнее развито правое полушарие, — особы творческие и эмоциональные. Они мыслят нешаблонно и всегда пытаются найти нестандартное решение для сложных ситуаций, и во всём полагаются на принцип «Если хочешь чего-то, то возьми». Как правило, такие люди легко заводят новые знакомства, но бывают вспыльчивы и чересчур эмоциональны.

Если же вы попеременно видите смотрящую на вас и отвернувшуюся лошадь, то оба ваши полушария отлично развиты

Такое бывает очень редко, но люди с одинаково развитыми полушариями сочетают в себе все основные преимущества обоих типов. Они обладают гармонично развитым чувством прекрасного и логикой, способны мыслить творчески, но легко могут принимать взвешенные решения в трудных ситуациях.