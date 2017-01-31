И он ни разу не пропустил ни одного дня!

Знакомьтесь, Вилли Ортиз, сборщик металлолома, который кормит бездомных кошек в течение 22 лет, не пропуская ни единого дня. 76-летний мужчина, ветеран и добропорядочный семьянин из Хартфорда (штат Коннектикут), обеспечивает едой почти 70 представителей кошачьего племени. «Сейчас он подкармливает 16 колоний бродячих и диких кошек, в общей сложности 68 животных, каждый вечер, 365 дней в году, и никогда не пропустил ни одного вечера за все 22 года, – рассказывает Кэтлин Шлентц на сайте GoFundMe. – Он просто дает им тот минимум, чтобы облегчить кошкам жизнь, насколько это возможно».

Ортиз, уроженец Пуэрто-Рико, начал кормить кошек еще в 1995 году после того, как увидел голодного котенка, выпрашивающего еду. «Люди бессердечно отталкивали его, а я видел, что он нуждался в помощи», –говорит Вилли Ортиз. Мужчина сразу понял, что забота о кошках – это задача и миссия его жизни.

Тем не менее, далеко не все понимают его решение. «Люди спрашивают меня, почему я кормлю их ежедневно, или же говорят мне, что я их слишком много кормлю, – рассказывает Ортиз. – Вы же едите каждый день, разве не так? Вы питаетесь три раза в день; а они едят один раз в сутки».

Вилли Ортиз говорит, что он будет продолжать кормить кошек, пока у него будет хватать сил на это.

Знакомьтесь, Вилли Ортиз, сборщик металлолома, который ежедневно кормит бездомных кошек





76-летний мужчина, ветеран и добропорядочный семьянин, подкармливает около 70 представителей кошачьего племени





«Он кормит 16 колоний бродячих и диких кошек, в общей сложности 68 животных, каждый вечер, 365 дней в году»





За все эти годы он не пропустил ни единого дня, чтобы облегчить кошкам жизнь, насколько это возможно





Вилли Ортиз, уроженец Пуэрто-Рико, начал кормить кошек после того, как увидел голодного котенка, выпрашивающего еду





«Люди спрашивают меня, почему я кормлю их ежедневно, или же говорят мне, что я их слишком много кормлю»





«Вы же едите каждый день, разве не так? Вы питаетесь три раза в день; а они едят один раз в сутки»





Текст: Flytothesky.ru