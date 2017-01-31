1 февраля – Всемирный день хиджаба. Впервые его начали отмечать в 2013 году, и цель этого дня заключается в том, чтобы рассказать миру, что означает ношение хиджаба. Что еще более важно, этот день отмечается для того, чтобы защитить право женщины на выбор – носить хиджаб или нет, без запретов и насилия.





Вокруг иранского закона о хиджабе было много споров. Во многом виноваты и СМИ, которые изображали женщин Ирана бесправными и забитыми существами. Хотя в отдельных случаях такое действительно случается в жизни, тем не менее, это не является точным и правильным описанием современной иранской женщины.

Для того чтобы разрушить стереотип о бесправности и забитости женщин, носящих хиджаб, и была создана эта подборка уличных фотографий иранок – они носят хиджабы с гордостью и выглядят в них потрясающе. Большинство фото взято из блога The Tehran Times ; это первый блог уличного стиля из Тегерана, который показывает творческий подход и стиль молодых иранских женщин.





































































































Текст: Flytothesky.ru