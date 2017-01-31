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25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы
01.02.2017 18:26 — Калейдоскоп | Flytothesky
1 февраля – Всемирный день хиджаба. Впервые его начали отмечать в 2013 году, и цель этого дня заключается в том, чтобы рассказать миру, что означает ношение хиджаба. Что еще более важно, этот день отмечается для того, чтобы защитить право женщины на выбор – носить хиджаб или нет, без запретов и насилия.
Вокруг иранского закона о хиджабе было много споров. Во многом виноваты и СМИ, которые изображали женщин Ирана бесправными и забитыми существами. Хотя в отдельных случаях такое действительно случается в жизни, тем не менее, это не является точным и правильным описанием современной иранской женщины.
Для того чтобы разрушить стереотип о бесправности и забитости женщин, носящих хиджаб, и была создана эта подборка уличных фотографий иранок – они носят хиджабы с гордостью и выглядят в них потрясающе. Большинство фото взято из блога
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1 февраля – Всемирный день хиджаба. Впервые его начали отмечать в 2013 году, и цель этого дня заключается в том, чтобы рассказать миру, что означает ношение хиджаба....
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