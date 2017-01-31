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25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

01.02.2017 18:26 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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1 февраля – Всемирный день хиджаба. Впервые его начали отмечать в 2013 году, и цель этого дня заключается в том, чтобы рассказать миру, что означает ношение хиджаба. Что еще более важно, этот день отмечается для того, чтобы защитить право женщины на выбор – носить хиджаб или нет, без запретов и насилия.

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

Вокруг иранского закона о хиджабе было много споров. Во многом виноваты и СМИ, которые изображали женщин Ирана бесправными и забитыми существами. Хотя в отдельных случаях такое действительно случается в жизни, тем не менее, это не является точным и правильным описанием современной иранской женщины.

Для того чтобы разрушить стереотип о бесправности и забитости женщин, носящих хиджаб, и была создана эта подборка уличных фотографий иранок – они носят хиджабы с гордостью и выглядят в них потрясающе. Большинство фото взято из блога The Tehran Times; это первый блог уличного стиля из Тегерана, который показывает творческий подход и стиль молодых иранских женщин.25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

25 фотографий иранской уличной моды, которые разрушат ваши стереотипы

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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1 февраля – Всемирный день хиджаба. Впервые его начали отмечать в 2013 году, и цель этого дня заключается в том, чтобы рассказать миру, что означает ношение хиджаба....

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