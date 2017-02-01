После того как его ограбили, житель турецкого города Гиресун стал тщательно просматривать записи из камер безопасности, и то, что он как-то увидел, укрепило его веру в человечество – какой-то мужчина спасал замерзающую бездомную собаку. Он подошел к животному, дал ему немного еды и снял с себя куртку. Видео моментально разлетелось по социальным сетям и стало настолько популярным, что неизвестный герой был вскоре опознан. Им оказался Бюлент Калпакчиоглу, сотрудник муниципалитета в Гиресуне, который скромно сказал, что это наименьшее, что он мог сделать. «Если бы я не отдал собаке свою куртку, меня бы замучила совесть, – рассказывает Бюлент. – Мы сидим в тепле у себя дома, а животные мерзнут на холоде»





Мэр Гиресуна недавно наградил Бюлента Калпакчиоглу за образцовую службу. «Своим поступком он преподал всем нам урок человечности, – сказал мэр. – Животные – наши друзья. Мы любим людей, мы любим наш город, мы любим всех живых существ, которые являются неотъемлемой частью нас и нашего города».

«Своим поступком он преподал всем нам урок человечности… Животные – наши друзья»

Bu güzel insanın adı Bülent Kalpakçıoğlu…Giresun belediyesinde çalışan bir işçi.. Опубликовано Tuna Öztunç 31 января 2017 г.

«Если бы я не отдал собаке свою куртку, меня бы замучила совесть… Мы сидим в тепле у себя дома, а животные мерзнут на холоде»





Мэр Гиресуна недавно наградил Бюлента Калпакчиоглу за образцовую службу





Текст: Flytothesky.ru