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Камеры безопасности зафиксировали то, как мужчина спасает замерзающую бездомную собаку
01.02.2017 23:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
После того как его ограбили, житель турецкого города Гиресун стал тщательно просматривать записи из камер безопасности, и то, что он как-то увидел,
Мэр Гиресуна недавно наградил Бюлента Калпакчиоглу за образцовую службу. «Своим поступком он преподал всем нам урок человечности, – сказал мэр. – Животные – наши друзья. Мы любим людей, мы любим наш город, мы любим всех живых существ, которые являются неотъемлемой частью нас и нашего города».
«Своим поступком он преподал всем нам урок человечности… Животные – наши друзья»
«Если бы я не отдал собаке свою куртку, меня бы замучила совесть… Мы сидим в тепле у себя дома, а животные мерзнут на холоде»
Мэр Гиресуна недавно наградил Бюлента Калпакчиоглу за образцовую службу
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После того как его ограбили, житель турецкого города Гиресун стал тщательно просматривать записи из камер безопасности, и то, что он как-то увидел, укрепило его...
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