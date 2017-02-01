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Камеры безопасности зафиксировали то, как мужчина спасает замерзающую бездомную собаку

01.02.2017 23:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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После того как его ограбили, житель турецкого города Гиресун стал тщательно просматривать записи из камер безопасности, и то, что он как-то увидел, укрепило его веру в человечество – какой-то мужчина спасал замерзающую бездомную собаку. Он подошел к животному, дал ему немного еды и снял с себя куртку. Видео моментально разлетелось по социальным сетям и стало настолько популярным, что неизвестный герой был вскоре опознан. Им оказался Бюлент Калпакчиоглу, сотрудник муниципалитета в Гиресуне, который скромно сказал, что это наименьшее, что он мог сделать. «Если бы я не отдал собаке свою куртку, меня бы замучила совесть, – рассказывает Бюлент. – Мы сидим в тепле у себя дома, а животные мерзнут на холоде»

Камеры безопасности зафиксировали то, как мужчина спасает замерзающую бездомную собаку

Мэр Гиресуна недавно наградил Бюлента Калпакчиоглу за образцовую службу. «Своим поступком он преподал всем нам урок человечности, – сказал мэр. – Животные – наши друзья. Мы любим людей, мы любим наш город, мы любим всех живых существ, которые являются неотъемлемой частью нас и нашего города».Камеры безопасности зафиксировали то, как мужчина спасает замерзающую бездомную собаку

«Своим поступком он преподал всем нам урок человечности… Животные – наши друзья»

Bu güzel insanın adı Bülent Kalpakçıoğlu…Giresun belediyesinde çalışan bir işçi..

Опубликовано Tuna Öztunç 31 января 2017 г.

«Если бы я не отдал собаке свою куртку, меня бы замучила совесть… Мы сидим в тепле у себя дома, а животные мерзнут на холоде»

Камеры безопасности зафиксировали то, как мужчина спасает замерзающую бездомную собаку

Мэр Гиресуна недавно наградил Бюлента Калпакчиоглу за образцовую службу

Камеры безопасности зафиксировали то, как мужчина спасает замерзающую бездомную собаку

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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После того как его ограбили, житель турецкого города Гиресун стал тщательно просматривать записи из камер безопасности, и то, что он как-то увидел, укрепило его...

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