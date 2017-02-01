Директор ФСБ России Александр Бортников приказал ввести новые меры по охране российско-белорусской границы. Впервые с 1990-х годов российские пограничники появятся в трех граничащих с Беларусью субъектах России — Смоленской, Брянской и Псковской областях. Будет четко обозначена граница между двумя странами, входящими в Союзное государство. Также будут обозначены места, где можно будет официально границу пересечь.



© Sputnik Игорь Зарембо Россия устанавливает пограничные зоны на границе с Беларусью

Ситуацию специально для Sputnik комментирует доктор политических наук Сергей Кизима.

Прагматичное решение

Нововведение не стоит воспринимать эмоционально. Конечно, кому-то может быть обидно от того, что решение об отмене контроля на границе двух стран, принятое в 1990-х годах в рамках союзного строительства, теперь повернуто вспять. Но это прагматичное решение российской стороны, очевидно, нацеленное на усиление национальной безопасности в том понимании, на какое Россия имеет право как суверенное государство. Тем более, если учесть, что проблема терроризма для России более чем актуальна, и Москва ищет новые и новые меры по усилению эффекта от борьбы с ней.

Шенгенский опыт

Стоит отметить тот факт, что и в Шенгенском пространстве есть возможность послать на границу пограничные отряды для проверки документов. И она регулярно используется в отношениях между странами, уже давно забывшими о визовом режиме для взаимных поездок. Сам неоднократно проходил подобные проверки в поездах, на автостанциях, на причалах на границах разных стран, входящих в общую Шенгенскую зону, и ничего плохого о них сказать не могу. Законопослушному человеку бояться нечего.



© Sputnik Григорий Сысоев Сенатор РФ: погранзона установлена из-за безвизового режима в Беларуси

Безвизовый режим

Данное решение ни в коей мере не отменяет безвизовый режим между Россией и Беларусью для собственных граждан. Естественно, теперь лучше будет захватить с собой паспорт, пересекая границу с белорусской стороны, чтобы доказать российским пограничникам право на беспрепятственный въезд как гражданина Беларуси. До введения этой меры многие граждане Беларуси ездили в Россию и вовсе без документов, что было не очень благоразумно в случаях, если вдруг возникала какая-нибудь коллизия.

Иностранные туристы

В новом решении есть и плюсы. Как известно, с 1 ноября 2016 года многие иностранцы, пытавшиеся попасть в Россию с белорусской территории, располагая действующими визами для въезда в страну, заворачивались на границе. Им предлагалось воспользоваться международными пунктами пропуска, не действующими между Россией и Беларусью. Стоит надеяться, что в связи с новыми мерами по охране границе со стороны Москвы подобные пункты будут официально созданы и законопослушные граждане иностранных государств, находящиеся в Беларуси проездом, смогут комфортно въехать в Россию с нашей территории, заблаговременно позаботившись о получении российской визы. Еще проще будет тем иностранным гражданам, со странами которых Российская Федерация уже установила безвизовый режим.

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Минск на тему: Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси: вызовы для России?" title="Видеомост Москва – Минск на тему: Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси: вызовы для России?" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Минск о безвизовом въезде: серьезных рисков для безопасности РФ нет

Если подобное нововведение появится, это положительно скажется на потоках иностранных туристов между нашими странами. Тем более что для многих автомобильный транспорт удобнее, чтобы посмотреть все те привлекательные для туристов места, которые есть в российско-белорусском пограничье. И явно не стоит отбирать у туристических фирм возможность продавать туры, предусматривающие посещение как России, так и Беларуси. Если это увеличит отдачу от туризма как для российской, так и для белорусской экономики, то это дело полезное.

Пограничная проверка

Польза будет и в том, что пограничная проверка на дороге обеспечит больше безопасности для путешественников. Конечно, сейчас не лихие девяностые, когда это было особенно актуально, но, как говорится, береженого Бог бережет. Будет задерживаться больше преступников, находящихся в розыске в Беларуси или России. Не смогут нелегально въезжать в Беларусь с российской территории иностранные граждане, которые, не имея права на въезд в Беларусь, ранее проезжали чрез неохраняемую границу с целью впоследствии проникнуть на территорию ЕС. Придется быть ответственными тем водителям, которые позволяют себе злоупотребить алкоголем за рулем.