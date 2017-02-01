﻿ Десятка свежих анекдотов, дарящая массу позитива. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Десятка свежих анекдотов, дарящая массу позитива

02.02.2017 11:27 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Поэтому Фактрум собрал для читателя новые и забавные анекдоты, после прочтения которых на вашем лице будет сиять широкая улыбка!

Десятка свежих анекдотов, дарящая массу позитива

— А я порчу снимаю.
— Гадалкой, что ли, работаешь?
— Нет. В супермаркете дату у просроченных товаров перебиваю.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без анекдотов и шуток наша жизнь была бы такой скучной! Всегда приятно почитать что-то смешное и поднять себе настроение надолго.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Эксперт: решение ФСБ о погранзоне не стоит воспринимать эмоционально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика