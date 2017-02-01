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Десятка свежих анекдотов, дарящая массу позитива
02.02.2017 11:27 — Калейдоскоп | Фактрум
Поэтому Фактрум собрал для читателя новые и забавные анекдоты, после прочтения которых на вашем лице будет сиять широкая улыбка!
— А я порчу снимаю.
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Без анекдотов и шуток наша жизнь была бы такой скучной! Всегда приятно почитать что-то смешное и поднять себе настроение надолго.
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