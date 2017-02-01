Поэтому Фактрум собрал для читателя новые и забавные анекдоты, после прочтения которых на вашем лице будет сиять широкая улыбка!





— А я порчу снимаю.

— Гадалкой, что ли, работаешь?

— Нет. В супермаркете дату у просроченных товаров перебиваю.