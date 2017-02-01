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10 шикарных анекдотов для ценителей хорошего юмора
02.02.2017 11:46 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум делится с читателем десяткой классных анекдотов, которые достойны вашего смеха!
— Жизнь — это коробка шоколадных конфет, и каждому попадается свой вкус.
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Многие люди считают, что если они смогли кого-то рассмешить, то день прошёл не зря. И они правы, ведь так приятно дарить окружающим позитивные эмоции и видеть...
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