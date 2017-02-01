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10 шикарных анекдотов для ценителей хорошего юмора

02.02.2017 11:46 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем десяткой классных анекдотов, которые достойны вашего смеха!

10 шикарных анекдотов для ценителей хорошего юмора

— Жизнь — это коробка шоколадных конфет, и каждому попадается свой вкус.
— Какой вкус попался тебе?
— Разочарование…
— А мне с коньячком!

 
 
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Многие люди считают, что если они смогли кого-то рассмешить, то день прошёл не зря. И они правы, ведь так приятно дарить окружающим позитивные эмоции и видеть...

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