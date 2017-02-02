Попытка Петра Порошенко принудить Запад вновь обратить внимание на Украину и дать денег оказалась, судя по всему, безрезультатной. Партнеры принуждают Украину вернуться к статус-кво на прежних условиях.



© Sputnik Ирина Геращенко Контактная группа подготовила документ по прекращению огня в Донбассе

Странная объективность

Прошедшие 1 февраля минские переговоры окончились предсказуемым обещанием вернуть статус-кво: прекратить огонь, к 5 февраля отвести от линии соприкосновения тяжелое вооружение, не препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ.

Возможно, стороны даже будут выполнять взятые на себя обязательства. Однако эта встреча никак не приблизила завершение украинской гражданкой войны, поскольку возвращение статус-кво не убедит Киев в необходимости начать соблюдать Минские соглашения.

"Контактная группа вместо работы по конкретным направлениям Минских соглашений вновь и вновь вынуждена возвращаться к темам прекращения обстрелов, отвода сил и средств, восстановления жизнеобеспечивающей инфраструктуры. И это при том, что урегулирование конфликта требует ответственных, в том числе политических шагов", — говорит спецпредставитель России в Минске Борис Грызлов.

Ни для кого не секрет, что, развязывая новый виток конфронтации в Донбассе, украинская сторона шла ва-банк. Петр Порошенко пытался привлечь внимание отвернувшегося от него Запада и добиться переговоров хотя бы с помощником помощника Трампа. По итогам которых он надеялся получить как минимум политическую поддержку, а как максимум — обещание очередного транша МВФ (известно, что лишь указания Соединенных Штатов заставляли фонд кредитовать Украину вопреки собственным же правилам).

В ближайшие несколько дней можно будет с уверенностью сказать, поддались ли западные партнеры на шантаж украинского президента, однако по предварительным данным, все-таки нет. Скорее, наоборот — они лишний раз убедились в том, что Порошенко дискредитирует своих спонсоров.

Так, еще до минской встречи западные страны склонны были, скорее, не возлагать вину за обострение на Россию (как они обычно делали), а призывать все стороны к мирному решению. А ряд зарубежных СМИ (включая ведущие британские и немецкие издания) пошли еще дальше, опубликовав разгромные для Киева статьи и обвинив Порошенко в разжигании конфликта ради шантажа Запада.

Неожиданную объективность продемонстрировала ОБСЕ. В докладах организации Украина, конечно, напрямую не называется организатором конфликта, но там (по крайней мере, исходя из данных ДНР) указывается, что техника, которую Украина должна была хранить вне зоны боевых действий, отсутствует на местах дислокации, тогда как танки и артиллерия непризнанной ДНР находятся там, где они и должны находиться. Если сейчас подтвердится, что Украина сбила беспилотник ОБСЕ, то, возможно, организация продолжит свое движение к окончательной объективности.

Глиняные основания

А объективность эта будет крайне неприятна для официального Киева, поскольку разрушит само основание украинской позиции — консенсус с Западом о том, что это Москва нарушает Минские соглашения. Этот консенсус позволяет поддерживать антироссийские санкции, а также в бинарной системе Россия — Украина позиционировать первую как плохую, а вторую — как хорошую.

Україна залишається відданою Мінським домовленостям та виступає за їх повне виконання, передусім Росією — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 января 2017 г.

​Проблема этого фундамента в том, что он базируется на коллективном глиняном самообмане, который разрушается просто согласием говорить правду. Ведь даже если признать тезис Киева о том, что Россия является страной — участницей Минских соглашений, то достаточно лишь прочитать текст этих соглашений, чтобы увидеть реальность: их нарушает по большей части Украина.

В тексте есть целый ряд положений, которые не выполняет именно украинская сторона (пункты 4, 5, 8, 11, 12), но нет ни одного пункта, который выполняет Киев, но при этом не выполняет якобы участвующая в нем Москва.

Да, есть любимый украинцами пункт 10 — вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ и разоружение всех незаконных групп. Да, Владимир Путин в свое время подтвердил наличие на Донбассе российских добровольцев. Но даже если согласиться с тем, что их можно называть "иностранными вооруженными формированиями", то тут есть два варианта. Первый — этот пункт не соблюдается ни одной из сторон (на территории Украины тоже есть иностранные вооруженные формирования в лице подразделений армии США под Львовом, а также проводились военные учения с участием иностранных контингентов — а пункт в рамках данной трактовки запрещает любое иностранное присутствие на территории Украины). Если же рассматривать этот пункт лишь как одномоментный вывод, то появляется второй вариант — соглашение соблюдают все стороны, ведь за почти два года с момента заключения Минских соглашений те российские добровольцы, которые находились там в момент подписания документа, либо покинули территории непризнанных республик, либо интегрировались в их вооруженные силы.

Акулы кружат

Как только Запад признает реальность и публично откажет украинскому президенту в лояльности, это станет сигналом "фас" для всех противников нынешнего президента. Они уже покусывают его через СМИ (Надежда Савченко даже назвала его "врагом народа") или же, как Юлия Тимошенко, пытаются договориться с потенциальными западными покровителями. И, что симптоматично, "оранжевую принцессу" в Вашингтоне принимают и с ней разговаривают.

Порошенко намерен провести референдум о присоединении Украины к НАТО. Но это —ложная цель, еще одна иллюзорная перспектива. Продавец воздуха — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 февраля 2017 г.

​Порошенко, конечно, пытается отыграть ситуацию. Например, он заявил о намерении провести референдум о вступлении Украины в НАТО. Однако российский сенатор Алексей Пушков очень верно назвал украинского президента "продавцом воздуха", а его инициативу — "ложной целью, еще одной иллюзорной перспективой". Альянс еще до прихода к власти "Дональда Ужасного" дал понять, что не собирается принимать в свои ряды Украину с проблемным Донбассом и претензиями на Крым — для того, чтобы потом вступить в войну с Россией. А после прихода Трампа НАТО уже начало менять свою позицию по отношению к Москве. Так, по данным Wall Street Journal, альянс отказался от переговоров с Киевом относительно европейской системы ПРО (предполагалось договориться о разрешении сбивать чужие ракеты над украинской территорией).

Судя по всему, в ближайшее время стоит ожидать новых антипорошенковских шагов со стороны Ангелы Меркель и Дональда Трампа, которые вряд ли проигнорируют украинскую перчатку, брошенную им в лицо. Единственная надежда Порошенко — на то, что Москва и Вашингтон не договорятся — может, конечно, материализоваться, но до этого еще нужно дожить без нового майдана.

А вот кто точно является победителем на этом раунде Минских соглашений, так это Беларусь. Страна, которую еще недавно критиковали по всей Европе, оказывается в эпицентре мировой политики и на передовицах всех крупнейших СМИ. В Беларуси решается и, судя по всему, будет решаться один из двух системообразующих конфликтов грядущего многополярного мира (второй — сирийский). Также не исключено, что именно в Минске будут проходить переговоры и по нормализации российско-западных отношений. До начала которых, благодаря опрометчивым действиям украинского руководства, осталось совсем немного.

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