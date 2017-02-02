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Просто великолепные анекдоты, благодаря которым вы перестанете скучать

02.02.2017 12:53 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Например, почитайте новые крутые анекдоты и шутки на Фактруме. После такого заряда позитива вы точно сможете даже горы свернуть!

Просто великолепные анекдоты, благодаря которым вы перестанете скучать

— Фима, ты таки слышал? Наши кубок взяли!
— И почем?

 
 
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