Фактрум рассказывает забавную историю про девочку, которая всегда слушалась маминых советов!





В детстве мне, как и всем детям, мама говорила, что нельзя открывать дверь незнакомым людям. Когда было мне семь лет, оставили меня родители одну дома и в гости ушли. Через минут 5 после их ухода раздался звонок в дверь, я взяла стульчик и потащила его к двери, чтобы посмотреть в глазок кто пришёл. Залезла, гляжу — за дверью стоит незнакомый дядька, пьяный и бородатый.

— Машка, да это же я! Маша, открой, пожалуйста, дверь! — говорит дядька.

Да, меня Машей зовут, но открывать дверь я не стала. Так и просидел этот незнакомый мужик под дверью несколько часов, пока домой родители не вернулись.

Оказалось, что это был мой родной брат, который из армии вернулся! У нас с ним 12 лет разницы, и когда он в армию уходил, я совсем маленькая была и не запомнила. Каждый раз при встрече брат мне это припоминает, а мама говорит, что я тогда всё правильно сделала.