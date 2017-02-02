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В семилетнем возрасте сижу я как-то дома, и вдруг звонок в дверь
02.02.2017 12:52 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает забавную историю про девочку, которая всегда слушалась маминых советов!
В детстве мне, как и всем детям, мама говорила, что нельзя открывать дверь незнакомым людям. Когда было мне семь лет, оставили меня родители одну дома и в гости ушли. Через минут 5 после их ухода раздался звонок в дверь, я взяла стульчик и потащила его к двери, чтобы посмотреть в глазок кто пришёл. Залезла, гляжу — за дверью стоит незнакомый дядька, пьяный и бородатый.
— Машка, да это же я! Маша, открой, пожалуйста, дверь! — говорит дядька.
Да, меня Машей зовут, но открывать дверь я не стала. Так и просидел этот незнакомый мужик под дверью несколько часов, пока домой родители не вернулись.
Оказалось, что это был мой родной брат, который из армии вернулся! У нас с ним 12 лет разницы, и когда он в армию уходил, я совсем маленькая была и не запомнила. Каждый раз при встрече брат мне это припоминает, а мама говорит, что я тогда всё правильно сделала.
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Каждому мама в детстве давала наставления, что нельзя говорить с незнакомыми людьми, открывать им дверь или садиться к ним в машину. Такая осторожность никогда...
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