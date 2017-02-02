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Девятьсот дней ада и надежды: блокадники рассказали о пережитом

02.02.2017 13:41 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев — Sputnik. Аркадию Либенсону осенью 41-го, когда немцы окружили Ленинград, было два с половиной года. Отец ушел в ополчение и погиб. Они остались вдвоем с беременной матерью в оккупированном городе. О холоде и голоде блокадного Ленинграда Либенсон по сути ничего не помнит. Все, что может рассказать — это несколько эпизодов из немногочисленных воспоминаний матери.

"Она очень неохотно вспоминала то время — она потеряла тогда родившегося во время блокады брата, он умер от голода. А я выжил, мама рассказывала, только благодаря тому, что такой трехлетний шпингалет ходил в отделение милиции, которое было напротив нашего дома, и пел песни милиционерам, а они меня подкармливали", — рассказал Лебенсон.

Девятьсот дней ада и надежды: блокадники рассказали о пережитом
© Sputnik / Виктор Толочко
Аркадий Лебенсон уверен, что выжил в осажденном городе потому, что его подкармливали милиционеры, а он в благодарность пел для них

Летом 1942 они с матерью уехали на большую землю. А семья Тамары Усович, которой в то время было пять лет, осталась.

"Был приказ детей эвакуировать, мама собрала нам с младшим братом чемоданчик. Мы пришли на приемный пункт, стали проверять медицинскую справку, а у нас нет прививок. Говорят: приходите на следующий день, поезд каждый день ходит, только сделайте прививки. А наутро мама узнала, что этот поезд, все 12 вагонов разбомбили фашисты. И она сказала — я вас никуда не отпущу, будем умирать вместе. В итоге пробыли в блокадном Ленинграде все 900 дней", — рассказала Усович.

Девятьсот дней ада и надежды: блокадники рассказали о пережитом
© Sputnik / Виктор Толочко
Блокадница Тамара Усович провела в осажденном городе все 900 дней

Не было ни хлеба, ни воды, ни дров, было очень холодно, вспоминает блокадница.

"Разбомбят здания, мама эти деревянные досочки соберет, ими и топили. И книгами топили. Надо было хоть как-то согреваться. А спали в пальто", — рассказала Тамара Семеновна.

Аркадий Либенсон и Тамара Усович вместе с другими минскими защитниками и жителями блокадного Ленинграда были приглашены на прием в российское посольство по случаю 73-й годовщины прорыва блокады.

Девятьсот дней ада и надежды: блокадники рассказали о пережитом
© Sputnik / Виктор Толочко
Блокадники и защитники Ленинграда на приеме в посольстве России

"Хотел поблагодарить вас еще и зато за то, что вы остаетесь ярчайшим примером для подрастающего поколения. Многие из вас посвящают часть своего времени работе с молодежью, популяризируя свой подвиг в те далекие годы, отдавая дань памяти подвигу всего советского народа, благодаря чему и живут сегодня суверенные российское государство и республика Беларусь", — сказал, обращаясь к участникам приема Чрезвычайный и полномочный посол РФ в РБ Александр Суриков.

Дипломат пожелал защитникам и жителям блокадного Ленинграда здоровья, счастья и долгих лет жизни.

 
Теги: Минск
 
 
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В посольстве России в Беларуси прошел прием в честь защитников и жителей блокадного Ленинграда, посвященный 73-й годовщине снятия блокады.

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