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Ловкий выход из неловкой ситуации

02.02.2017 14:16 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю историю про двух парней, которых обманула девушка, но они смогли ответить ей достойно!

Ловкий выход из неловкой ситуации

Когда я учился в университете, то был влюблён в одну девушку. Как оказалось, в неё влюбился и мой одногруппник, но узнал я об этом не сразу. Волей случая мы все втроём оказались на одной вечеринке, тогда-то мне и открылась правда.

Момент истины настал, когда выяснилось, что мы оба одновременно решили проводить предмет своего воздыхания до метро. Вышли, дошли втроём и стоим, понимая, что-то тут не то происходит. Медленно, но верно до меня с одногруппником доходит, что девушка нас обманула, заигрывая с обоими одновременно.

— Ну, вы можете и вдвоём меня до дома проводить. — говорит она.

А одногруппник ей в ответ:

— Знаешь, вдвоём мы можем пивка вместе попить в соседнем баре. А ты домой и сама как-нибудь доберёшься.

Напились мы с ним тогда вусмерть.

 
 
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