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Ловкий выход из неловкой ситуации
02.02.2017 14:16 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю историю про двух парней, которых обманула девушка, но они смогли ответить ей достойно!
Когда я учился в университете, то был влюблён в одну девушку. Как оказалось, в неё влюбился и мой одногруппник, но узнал я об этом не сразу. Волей случая мы все втроём оказались на одной вечеринке, тогда-то мне и открылась правда.
Момент истины настал, когда выяснилось, что мы оба одновременно решили проводить предмет своего воздыхания до метро. Вышли, дошли втроём и стоим, понимая, что-то тут не то происходит. Медленно, но верно до меня с одногруппником доходит, что девушка нас обманула, заигрывая с обоими одновременно.
— Ну, вы можете и вдвоём меня до дома проводить. — говорит она.
А одногруппник ей в ответ:
— Знаешь, вдвоём мы можем пивка вместе попить в соседнем баре. А ты домой и сама как-нибудь доберёшься.
Напились мы с ним тогда вусмерть.
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Порой девушки бывают так коварны! И ладно, если они врут про свой цвет волос или возраст, но когда милые дамы начинают крутить роман за спиной своего избранника,...
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