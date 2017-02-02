Фактрум решил собрать для читателя самые забавные анекдоты, которые произведут фурор на встрече с приятелями или коллегами!





Поймал мужик Золотую рыбку, та ему говорит:

— Я исполню только одно желание: что тебе — ящик водки или вечную жизнь?

— Ящик водки! Все равно через 7 миллиардов лет солнце погаснет!