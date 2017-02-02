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Потрясающие анекдоты и шутки, которыми стоит поделиться с друзьями
02.02.2017 14:09 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум решил собрать для читателя самые забавные анекдоты, которые произведут фурор на встрече с приятелями или коллегами!
Поймал мужик Золотую рыбку, та ему говорит:
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Вечером после работы так приятно собраться небольшой компанией и поговорить на разные темы. И рано или поздно наступает такой момент, когда кто-то начинает...
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