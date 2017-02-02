﻿﻿ Потрясающие анекдоты и шутки, которыми стоит поделиться с друзьями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Потрясающие анекдоты и шутки, которыми стоит поделиться с друзьями

02.02.2017 14:09 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум решил собрать для читателя самые забавные анекдоты, которые произведут фурор на встрече с приятелями или коллегами!

Потрясающие анекдоты и шутки, которыми стоит поделиться с друзьями

Поймал мужик Золотую рыбку, та ему говорит:
— Я исполню только одно желание: что тебе — ящик водки или вечную жизнь?
— Ящик водки! Все равно через 7 миллиардов лет солнце погаснет!

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером после работы так приятно собраться небольшой компанией и поговорить на разные темы. И рано или поздно наступает такой момент, когда кто-то начинает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Перекопать Семёныча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика