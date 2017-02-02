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Перекопать Семёныча

02.02.2017 14:06 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает занимательную историю про парня, который решил, что легко может обогнать старичка, но тот оказался не так уж и прост!

Перекопать Семёныча

В 17 лет я пришёл работать на стройку, очень деньги нужны были. Встретил меня там бригадир, сунул в руки лопату и повёл к какому-то вагончику. Привёл и говорит, показывая на сидящего у вагончика угрюмого пожилого мужика:

— Это Семёныч. Он тебе всё расскажет и покажет.

Бригадир ушёл, оставив меня один на один с Семёнычем. Я протянул ему руку, представился, и мы пошли копать траншею.

Раньше я с лопатой был знаком только по вскапыванию грядок на даче у бабушки, но считал, что этого опыта мне хватит. Смотрю — Семёныч как-то вяло лопатой работает, медленно и вальяжно. «Ну, покажу-ка, что могу» — подумал я и стал копать в два раза быстрее. Сёменыч, не дрогнув ни единым мускулом на лице, молча оказался рядом со мной.

«А Семёныч неплох, оказывается!» — подумал я и стал копать ещё быстрее. Но мужик не отставал, лицо его оставалось непроницаемым, лопата вгрызалась в землю.

«Нет, я этого так не оставлю. Сейчас старикашка выдохнется…» — пришло мне в голову. Я собрал все свои силы и ещё поднажал. Но Семёныч выдыхаться не собирался и легко обогнал меня.

— Семёныч, а когда перекур будет? — спросил я у него через полтора часа махания лопатой. Семёныч просто пожал плечами, положил инструмент и уселся рядом с траншеей.

Пошёл я к соседней бригаде, чтоб сигаретку стрельнуть, у самого не было. Один рабочий протянул мне пачку и спросил:

— А ты с Семёнычем работаешь, что ли?

— Ага. А вы его знаете?

— Ещё бы! Его вся наша бригада знает.

— И чем же он так знаменит-то?

— А он 30 лет могилы копал прежде, чем к нам на стройку прийти.

Больше я Семёныча перекопать не пытался.

 
 
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