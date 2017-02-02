Фактрум хочет поделиться с читателем историей с неожиданным финалом про кладовщика, который неукоснительно следовал всем правилам.





Приняли на фирму, где я работал, нового кладовщика Олега. Директором у нас является Пётр Петрович, но над ним есть ещё один начальник — совладелец фирмы Иван Сергеевич.

И вот как-то этот Иван Сергеевич приехал к нам с проверкой. Пошёл сразу же на склад, даже не заглянув к Петру Петровичу. Распахивает он дверь, а там сидит новенький Олег, который самого главного босса даже в глаза никогда не видел.

Главный осмотрелся и говорит Олегу:

— Слушай, друг, а продай мне вот этот кабель, пятьсот метров нужно. Вон он как раз на полке рядом с тобой лежит.

Олег отвечает:

— Я отпустить товар не могу, я только за его отгрузку отвечаю. Сходите в бухгалтерию, оплатите заказ и уже с документами возвращайтесь ко мне.

— Дружище, не хочется мне бегать туда-сюда, давай так договоримся? — и Иван Сергеевич достает стопку пятитысячных купюр.

— Нет. Я что, непонятно говорю? Я здесь товар отпускаю, это склад, здесь деньги не принимают! Идите в бухгалтерию уже!

Иван Сергеевич не унимается и трясет перед Олегом купюрами.

— Ну, давай, брат! Я тебе даже больше заплачу, деньги, видишь, у меня есть!

— Я очень-очень рад за вас, но идите вы в бухгалтерию!

— Да давай уже договоримся так, не хочу я никуда идти!

— Мужик, блин, ты меня достал! Не понимаешь, что ли?! Иди в бухгалтерию и оформляй там заказ!

Иван Сергеевич молча развернулся и направился в кабинет к Петру Петровичу. Там он приказал выписать кладовщику Олегу премию в половину зарплаты. Стоит ли говорить, как удивился Олег, когда узнал, кого он послал… в бухгалтерию?