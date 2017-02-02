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«Кажется, скоро мы за это будем уже просто бить»: ресторан из Иванова воспитывает гостей
02.02.2017 16:18 — Калейдоскоп | Фактрум
Редакция Фактрума никак не может понять: это у него чувства юмора такое или ресторатор действительно настолько ненавидит людей?
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Приходя в ресторан, гость рассчитывает на хорошее обслуживание и вкусные блюда. Однако владелец ресторана «Серов» в Иваново решил не потакать своим гостям...
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