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Стивен Кинг назвал самый крутой фильм ужасов 2016 года

02.02.2017 16:27 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум спешит поделиться с читателем, какой же фильм 2016 года выбрал своим любимым Стивенг Кинг — автор множества популярных книг.

Стивен Кинг назвал самый крутой фильм ужасов 2016 года

Стивенг Кинг признался, что в прошедшем году его любимым фильмом ужасов стала кинолента от режиссёра Андре Овредала «Вскрытие Джейн Доу». В российском кинопрокате эта лента шла под названием «ш».

Мастер ужасов сказал, что этот фильм — добротная история, «заставляющая внутренности сжиматься», по накалу страстей и атмосфере сравнимая с «Чужим» Ридли Скотта.

Сюжет фильма «Демон внутри» рассказывает историю отца и сына, которые работают патологоанатомами в маленьком захолустном городке. К ним нас стол попало тело девушки, умершей без видимых причин, и мужчины стараются выяснить, кто она такая и как она умерла. В ходе расследования они обнаруживают странные и пугающие подсказки, которые приоткрывают тайны жизни и смерти таинственной Джейн Доу.

 
 
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