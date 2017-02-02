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Стивен Кинг назвал самый крутой фильм ужасов 2016 года
02.02.2017 16:27 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум спешит поделиться с читателем, какой же фильм 2016 года выбрал своим любимым Стивенг Кинг — автор множества популярных книг.
Стивенг Кинг признался, что в прошедшем году его любимым фильмом ужасов стала кинолента от режиссёра Андре Овредала «Вскрытие Джейн Доу». В российском кинопрокате эта лента шла под названием «ш».
Мастер ужасов сказал, что этот фильм — добротная история, «заставляющая внутренности сжиматься», по накалу страстей и атмосфере сравнимая с «Чужим» Ридли Скотта.
Сюжет фильма «Демон внутри» рассказывает историю отца и сына, которые работают патологоанатомами в маленьком захолустном городке. К ним нас стол попало тело девушки, умершей без видимых причин, и мужчины стараются выяснить, кто она такая и как она умерла. В ходе расследования они обнаруживают странные и пугающие подсказки, которые приоткрывают тайны жизни и смерти таинственной Джейн Доу.
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Зачем люди смотрят фильмы ужасов? Некоторым не хватает острых ощущений и адреналина в жизни, другие просто любят этот жанр, а кто-то просто идёт на фильм из-за...
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