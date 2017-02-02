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Девушка, а можно мне кусочек?..
02.02.2017 16:22 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает коротенькую уморительную историю про опаздывающую девушку и остановившего её гаишника!
Сегодня я проспала на работу, выбежала, толком не накрасившись, не позавтракав. Еду в машине и жую бутерброд, припасенный на всякий случай в сумочке. Тут меня тормозит гаишник, думаю:
— Вот невезуха! И так опаздываю, сейчас ещё и оштрафуют для полного счастья…
Подходит гаишник и задумчиво на меня смотрит. Потом жалобно так говорит:
— Девушка, а можно кусочек? Я тоже сегодня на работу проспал…
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Если вы хоть раз опаздывали на работу, то наверняка вылетали из дома, не успев даже толком собраться. И, как правило, такая спешка ни к чему хорошему...
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