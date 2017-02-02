Фактрум рассказывает коротенькую уморительную историю про опаздывающую девушку и остановившего её гаишника!





Сегодня я проспала на работу, выбежала, толком не накрасившись, не позавтракав. Еду в машине и жую бутерброд, припасенный на всякий случай в сумочке. Тут меня тормозит гаишник, думаю:

— Вот невезуха! И так опаздываю, сейчас ещё и оштрафуют для полного счастья…

Подходит гаишник и задумчиво на меня смотрит. Потом жалобно так говорит:

— Девушка, а можно кусочек? Я тоже сегодня на работу проспал…