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Девушка, а можно мне кусочек?..

02.02.2017 16:22 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает коротенькую уморительную историю про опаздывающую девушку и остановившего её гаишника!

Девушка, а можно мне кусочек?..

Сегодня я проспала на работу, выбежала, толком не накрасившись, не позавтракав. Еду в машине и жую бутерброд, припасенный на всякий случай в сумочке. Тут меня тормозит гаишник, думаю:

— Вот невезуха! И так опаздываю, сейчас ещё и оштрафуют для полного счастья…

Подходит гаишник и задумчиво на меня смотрит. Потом жалобно так говорит:

— Девушка, а можно кусочек? Я тоже сегодня на работу проспал…

 
 
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Если вы хоть раз опаздывали на работу, то наверняка вылетали из дома, не успев даже толком собраться. И, как правило, такая спешка ни к чему хорошему...

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