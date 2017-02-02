﻿﻿ Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться. 21.by
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Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

02.02.2017 16:32 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Редакция Фактрума сама является гордым владельцем чёрной кошечки, поэтому смело заявляет: эти пушистики приносят только удачу и радость!

«Я положил своего кота в корзинку в такой позе, и он оставался в ней два часа». Разве не мило?

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться
Источник фотографий: Buzzfeed.com

Только посмотрите на эти маленькие лапки!

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

Чёрные кошки любят детей

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

И им очень идёт розовый цвет

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

Чёрная кошка — это маленькая пантера

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

Дарите кошечкам цветы!

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

А этот красавец как будто сошёл с обложки журнала

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

Красный ошейник невероятно смотрится на чёрной шерстке!

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

Для такого лапочки не жалко и вафли приготовить

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

Интересно, о чём он думает?

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

Невозможно устоять перед таким взглядом. Забирай всю кровать, милая!

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

Малыш и тыква

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

Красавец и его подружка

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

Этот котик очень любит свою хозяйку

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

Мой мимимиметр зашкалил от этой фотографии!

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться
 Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться

 
 
Ссылка на источник 64
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Согласно приметам, если чёрная кошка перебежала дорогу, то жди несчастья. Стоит отбросить эти суеверия! Вы только посмотрите на этих изящных чёрненьких котов...

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