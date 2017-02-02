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Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться
02.02.2017 16:32 — Калейдоскоп | Фактрум
Редакция Фактрума сама является гордым владельцем чёрной кошечки, поэтому смело заявляет: эти пушистики приносят только удачу и радость!
«Я положил своего кота в корзинку в такой позе, и он оставался в ней два часа». Разве не мило?
Только посмотрите на эти маленькие лапки!
Чёрные кошки любят детей
И им очень идёт розовый цвет
Чёрная кошка — это маленькая пантера
Дарите кошечкам цветы!
А этот красавец как будто сошёл с обложки журнала
Красный ошейник невероятно смотрится на чёрной шерстке!
Для такого лапочки не жалко и вафли приготовить
Интересно, о чём он думает?
Невозможно устоять перед таким взглядом. Забирай всю кровать, милая!
Малыш и тыква
Красавец и его подружка
Этот котик очень любит свою хозяйку
Мой мимимиметр зашкалил от этой фотографии!
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Согласно приметам, если чёрная кошка перебежала дорогу, то жди несчастья. Стоит отбросить эти суеверия! Вы только посмотрите на этих изящных чёрненьких котов...
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