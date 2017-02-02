Состояние постоянной тревожности и беспокойства – это мрачная и негативная ментальная тюрьма, в которой многие люди пребывают практически ежедневно. Некоторые из них ощущают чувство тревоги, когда сталкиваются со стрессовыми ситуациями, а другие страдают от подобных состояний практически беспрерывно. Люди чувствуют себя в ловушке непрекращающегося беспокойства, печали, низкой самооценки, морального истощения, а также вечных проблем в отношениях. К счастью, для жертв тревожности есть масса рецептов – вы можете прибегнуть к конкретным методам, чтобы остановить этого демона прежде, чем он проснется и станет плохо контролируемым.





1. И это тоже пройдет

Когда происходит что-то, заставляющее вас чрезмерно беспокоиться, или же тревога закрадывается без всякой видимой причины, остановитесь и сосредоточьтесь на играх своего разума. Сделайте глубокий и медленный вдох-выдох. Затем сразу же скажите себе (можно даже вслух), что это носит лишь временный характер. Повторите эту процедуру столько раз, сколько нужно вам, чтобы успокоиться и себя в этом убедить. Подумайте о сложных временах, бывших в вашей жизни, и успокойте себя тем, что в конце все и всегда заканчивалось отлично. Не пытайтесь игнорировать беспокойство, признайте, что оно есть, и уверенно скажите себе, что дальше все будет в порядке.

2. Сосредоточьтесь на вашем внутреннем «я»

Изучите максимум информации о тревожности и что это влечет за собой. Когда беспокойство начинает активно просыпаться внутри вас, вы, по крайней мере, станете понимать механизм проявления и развития такого состояния, будете готовы иметь дело со всеми изменениями, чтобы они не вышли из-под контроля, и сможете этому противостоять. Узнайте о методах глубокого дыхания, стратегиях внутреннего диалога и других формах неотложной помощи и проверьте, что лучше всего сработает в вашем случае.

3. Внутренний диалог и аффирмации

Никогда не стоит недооценивать силу позитивного внутреннего диалога и аффирмаций, поскольку они действительно могут творить чудеса. Когда вы правильно их практикуете, они работают мгновенно и приносят столь необходимое спокойствие во многих ситуациях. Подбирайте цитаты и высказывания, имеющие отношение к конкретным ситуациям, записывайте их на стикерах и расклеивайте в видимых местах, чтобы они напоминали вам о том, как «лечить» повседневные проблемы. Жизнь редко бывает волшебно легкой, а способы борьбы со стрессом очень индивидуальны. Например, можно заставлять себя смотреть в суть вещей, которые привели к повышению уровня стресса. Вы можете позволить стрессу разрушить вас или вы можете позволить ему помочь вам расти, приходя к пониманию того, что вам не нужен повод или оправдание для внутренней стабильности. Вы можете чувствовать себя хорошо без всякой причины.

4. Поддержание физического здоровья

Казалось бы, стремиться к поддержанию здоровью – это естественно, но для кого-то даже такое действие дается с трудом. Многие люди, склонные к тревожности и беспокойству, могут иметь специфические дурные привычки, которые якобы маскируют проблему, но это лишь самообман. Они только усугубляют состояние или имеют временный эффект. Банально, но факт: здоровое питание, достаточный сон и физические нагрузки – это ваши друзья с точки зрения контроля состояния беспокойства. Налегайте на продукты, богатые витамином B (говядина, курица, зелень, орехи и цитрусовые) и не забывайте постоянно «заправлять» себя чистой питьевой водой.

5. Расслабление и качественный сон

Для многих людей, страдающих тревожными состояниями и постоянным ощущением беспокойства, качественный ночной сон может показаться невыполнимой задачей. Они, как правило, поздно ложатся, таким образом позволяя переутомиться и телу, и разуму, что делает их более уязвимыми и восприимчивыми к тревожным мыслям на следующее утро и день. Существует немало методик для расслабления и приучения себя к спокойному и достаточному сну – и это абсолютная реальность, даже если она звучит фантастично. Если вы научитесь отключаться от проблем и давать себе выспаться, то ваше беспокойство уменьшится, и вы сможете думать гораздо более четко и реалистично.

Состояние постоянной тревожности и беспокойства может быть изнурительным и разрушительным, потому стоит научиться работать с самим собой и найти те способы, которые будут действенными и эффективными именно для вас, которые смогут помочь вам оставаться активным и бороться с любыми ненужными и негативными чувствами, проникающими в ваш разум. Держите тревоги под контролем, и ваша жизнь станет более продуктивной, здоровой и счастливой.

Текст: Flytothesky.ru