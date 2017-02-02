Моя жизнь радикально изменилась после очень важного решения. Я отказалась от сексуальных отношений. Да, я поставила секс на паузу. Понять мои ощущения сможет только близкий мне по духу человек. Чем же это обернулось для меня?





1) Я перестала путать два понятия «любовь» и «секс»

Я наконец поняла, что это две разные вещи. Какие гарантии того, что пока я занимаюсь с человеком любовью, он испытывает те же эмоции, что испытываю я? Провести страстную ночь у меня дома – это не значит согласиться на проведение всей жизни бок о бок. Я осознала, что большинству мужчин важно иметь под/над собой в постели теплое, привлекательное тело. И ничего больше! Иногда меня заводили такие «бесчувственные» игры, но ненадолго.

2) Я поняла, что вполне счастлива без секса

Мне не нужен человек рядом, чтобы сделать меня счастливой. Мне не нужен секс, чтобы перестать быть раздраженной. После многих ошибок, которые я совершила, я перестала перекладывать вину и свое настроение на мужчин.

3) Я вспомнила, что секс – это не просто секс

За ним скрывается тысячи приятных мелочей, которые люди перепрыгивают, игнорируют. Мы всегда спешим с человеком в постель, ведь нам внушили, что секс – показатель нашего характера, нашего «Я». Я перестала использовать секс как лакмусовую бумажку.

4) Я стала независимой

Для хорошего оргазма нужен мужчина? Это ложь. Я могу сделать сама себя счастливой и без оргазма. Мне стало важным то, насколько человек способен любить меня без секса. Возможен ли такой вариант отношений с его стороны?

5) Я перестала флиртовать с моими бывшими

Перестав надеяться на секс, я перестала верить в то, что мои бывшие отношения восстановятся. Мои иллюзии по поводу «Он подумает и вернется» растаяли и отпустили меня. Я стала счастливой.

6) Я перестала возлагать надежды на мужчин

Мне не нужен мужчина для оргазма. Мне не нужен мужчина для выживания в городских джунглях. Я могу делать многие вещи сама. Я могу забить гвоздь куда надо и починить кран. Я знаю, что я могу купить услуги мастера, если мне станет не по силам мужская работа.

7) Я поняла, кто я

Жизнь без сексуального влечения, без вечной погони за кружевным бельем и мастером эпиляции прекрасна! У меня наконец-то появилось время на то, чтобы понять, кто я без секса. Я не стала менее привлекательной. Секс не влияет на мою красоту.

8) Я перестала оценивать себя через мое тело

Один парень просил меня похудеть, другой поправиться. Третьего не устраивал размер моей груди. Меня «засаживали» комплексами, как огород картошкой. Я оценивала себя через свое тело. Я неудачница, ведь у меня первый размер груди и я не влезла этим летом в свои любимые джинсы. Все эти предрассудки ушли прочь вместе с сексом из моей жизни. Я счастлива, я похудела.

9) Я стала заботиться об эмоциях

Я стала работать над собой, своими мыслями. Я больше рассуждаю, я узнаю себя с новой стороны. Я теперь другая. Нет секса, ну и что? Я испытала настоящий «оргазм» во время полета с парашютом. Я смеялась от души, просматривая любимую комедию. Жизнь не остановилась, а могла ли?

Да, жизнь без секса существует. И это не каторга, ведь меня никто не заставляет меняться. Независимо от секса я стала счастливой. Я научилась видеть в мужчинах большее. Мне не затуманивают разум гормоны. Я не клюю на удочку донжуанов. Я дышу, я живу на полную катушку!

Текст: Flytothesky.ru