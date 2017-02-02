Фактрум хочет познакомить читателя с одностишьями Майи, которые наполнены глубоким смыслом и чувствами. Правильно говорят, что краткость — сестра таланта!





Нет, я не против, только не согласна!

***

Лишь изредка я привстаю с диеты…

***

…я не вернусь, поскольку не ушла.

***

Я выгляжу неплохо, но не часто.

***

Да согласись же, наконец: я не упряма!!!

***

Я бескорыстно вас люблю, но не бесплатно.

***

Что ж, будь по-твоему: снег белый и холодный.

***

Ах, он женился чисто символически…

***

Я в третьем браке. Муж — в последнем.

***

Он не любовник, он намного хуже…

***

По мне бы лучше пил, чем танцевал в балете!

***

Что в ней законного? То, что жена?

***

…я стою дорого, особенно в одежде.

***

Как трудно в жизни напороться не на грабли!

***

Мы разошлись, но не сказать, чтоб очень…

***

Он холостяк. Иных достоинств нету.

***

Но выйдя замуж, я неплотно дверь прикрыла…

***

Любить он мастер, а жениться — кандидат…

***

Идут года, мне все еще за тридцать…

***

Не надо спорить: ты на мне женился!

***

Он подарил мне больше, чем любовь: квартиру.

***

Мне истина дороже не настолько!

***

Легко сказать, что нужно промолчать…

***

На завтра у меня истерика и шопинг.