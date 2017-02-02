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«Легко сказать, что нужно промолчать…» 20 великолепных одностиший Майи Четвёртовой
02.02.2017 18:06 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум хочет познакомить читателя с одностишьями Майи, которые наполнены глубоким смыслом и чувствами. Правильно говорят, что краткость — сестра таланта!
Нет, я не против, только не согласна!
***
Лишь изредка я привстаю с диеты…
***
…я не вернусь, поскольку не ушла.
***
Я выгляжу неплохо, но не часто.
***
Да согласись же, наконец: я не упряма!!!
***
Я бескорыстно вас люблю, но не бесплатно.
***
Что ж, будь по-твоему: снег белый и холодный.
***
Ах, он женился чисто символически…
***
Я в третьем браке. Муж — в последнем.
***
Он не любовник, он намного хуже…
***
По мне бы лучше пил, чем танцевал в балете!
***
Что в ней законного? То, что жена?
***
…я стою дорого, особенно в одежде.
***
Как трудно в жизни напороться не на грабли!
***
Мы разошлись, но не сказать, чтоб очень…
***
Он холостяк. Иных достоинств нету.
***
Но выйдя замуж, я неплотно дверь прикрыла…
***
Любить он мастер, а жениться — кандидат…
***
Идут года, мне все еще за тридцать…
***
Не надо спорить: ты на мне женился!
***
Он подарил мне больше, чем любовь: квартиру.
***
Мне истина дороже не настолько!
***
Легко сказать, что нужно промолчать…
***
На завтра у меня истерика и шопинг.
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Далеко не все девушки любят поболтать. Вот, например, талантливая девушка Наталья Хозяинова, больше известная как Майя Четвёртова, может выразить любую свою мысль...
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