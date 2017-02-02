﻿﻿ «Легко сказать, что нужно промолчать…» 20 великолепных одностиший Майи Четвёртовой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Легко сказать, что нужно промолчать…» 20 великолепных одностиший Майи Четвёртовой

02.02.2017 18:06 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум хочет познакомить читателя с одностишьями Майи, которые наполнены глубоким смыслом и чувствами. Правильно говорят, что краткость — сестра таланта!

«Легко сказать, что нужно промолчать…» 20 великолепных одностиший Майи Четвёртовой

Нет, я не против, только не согласна!

***

Лишь изредка я привстаю с диеты…

***

…я не вернусь, поскольку не ушла.

***

Я выгляжу неплохо, но не часто.

***

Да согласись же, наконец: я не упряма!!!

***

Я бескорыстно вас люблю, но не бесплатно.

***

Что ж, будь по-твоему: снег белый и холодный.

***

Ах, он женился чисто символически…

***

Я в третьем браке. Муж — в последнем.

***

Он не любовник, он намного хуже…

***

По мне бы лучше пил, чем танцевал в балете!

***

Что в ней законного? То, что жена?

***

…я стою дорого, особенно в одежде.

***

Как трудно в жизни напороться не на грабли!

***

Мы разошлись, но не сказать, чтоб очень…

***

Он холостяк. Иных достоинств нету.

***

Но выйдя замуж, я неплотно дверь прикрыла…

***

Любить он мастер, а жениться — кандидат…

***

Идут года, мне все еще за тридцать…

***

Не надо спорить: ты на мне женился!

***

Он подарил мне больше, чем любовь: квартиру.

***

Мне истина дороже не настолько!

***

Легко сказать, что нужно промолчать…

***

На завтра у меня истерика и шопинг.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Далеко не все девушки любят поболтать. Вот, например, талантливая девушка Наталья Хозяинова, больше известная как Майя Четвёртова, может выразить любую свою мысль...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика