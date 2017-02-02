Фактрум предлагает читателю узнать, каким же словом можно описать свои внезапные желания или отношение к происходящему вокруг.





Слова, описывающие положительные чувства, возникающие при определенных обстоятельствах:

























Есть и слова, которые описывают негативные чувства и переживания:

















Найдутся и термины для того, чтобы детализировать ощущения от взаимодействия с миром и людьми:





















Возможно вы, наконец-то, узнали именно то слово, которое описывает ваши эмоции в данный момент. Это может помочь разобраться в своих чувствах , чтобы более эффективно справляться с ними. Ведь если вы поймете что конкретно чувствуете — отчаяние или тревогу — то сможете попробовать найти наилучший способ решения проблемы.