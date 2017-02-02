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Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

02.02.2017 18:29 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю узнать, каким же словом можно описать свои внезапные желания или отношение к происходящему вокруг.

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Слова, описывающие положительные чувства, возникающие при определенных обстоятельствах:

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Есть и слова, которые описывают негативные чувства и переживания:

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Найдутся и термины для того, чтобы детализировать ощущения от взаимодействия с миром и людьми:

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!

Возможно вы, наконец-то, узнали именно то слово, которое описывает ваши эмоции в данный момент. Это может помочь разобраться в своих чувствах , чтобы более эффективно справляться с ними. Ведь если вы поймете что конкретно чувствуете — отчаяние или тревогу — то сможете попробовать найти наилучший способ решения проблемы.

 
 
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Все мы испытываем различные чувства: радость, гнев, страх, разочарование, тоску. Но иногда нам не хватает слов, чтобы описать свои эмоции. В таком случае на помощь...

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