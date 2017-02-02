Если вы думаете, что с возрастом теряется сноровка и приобретённые навыки, значит, вы никогда не слышали об Алле Ильиничне Левушкиной, хирурге городской клинической больницы города Рязань. И хотя ей без малого 90 лет (да, вы не ослышались!), она до сих пор ежедневно делает по четыре операции.

Сейчас 89-летняя Алла Ильинична живет вместе со своим племянником-инвалидом и восемью кошками, и за её плечами колоссальный хирургический стаж в 67 лет, плюс 10 тысяч проведенных операций. Кстати, уходить на заслуженный отдых Алла Ильинична совершенно не собирается. «Быть врачом – это не просто профессия, это образ жизни, – говорит она в ответ на вопрос о её возможных пенсионных планах. – Если бы я ушла с работы, кто бы стал оперировать вместо меня?» Алла Левушкина считается самым старым оперирующим хирургом в мире, но в чем секрет ее долгой жизни? «Секрет долголетия мною не обнаружен, – признается она. – Я ем всё без ограничений, много смеюсь и много плачу».























































