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Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

02.02.2017 19:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если вы думаете, что с возрастом теряется сноровка и приобретённые навыки, значит, вы никогда не слышали об Алле Ильиничне Левушкиной, хирурге городской клинической больницы города Рязань. И хотя ей без малого 90 лет (да, вы не ослышались!), она до сих пор ежедневно делает по четыре операции.

Сейчас 89-летняя Алла Ильинична живет вместе со своим племянником-инвалидом и восемью кошками, и за её плечами колоссальный хирургический стаж в 67 лет, плюс 10 тысяч проведенных операций. Кстати, уходить на заслуженный отдых Алла Ильинична совершенно не собирается. «Быть врачом – это не просто профессия, это образ жизни, – говорит она в ответ на вопрос о её возможных пенсионных планах. – Если бы я ушла с работы, кто бы стал оперировать вместо меня?» Алла Левушкина считается самым старым оперирующим хирургом в мире, но в чем секрет ее долгой жизни? «Секрет долголетия мною не обнаружен, – признается она. – Я ем всё без ограничений, много смеюсь и много плачу».

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

Самой старой женщине-хирургу в мире 89 лет, и она по-прежнему оперирует

 
 
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Если вы думаете, что с возрастом теряется сноровка и приобретённые навыки, значит, вы никогда не слышали об Алле Ильиничне Левушкиной, хирурге городской...

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