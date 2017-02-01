Вода хранит свои тайны, мрачные занавесы которых лишь немного приоткрываются любопытным обитателям суши, постоянно пытающимся покорить голубые просторы всемирного океана. Кажется, что под толщей воды существует параллельный мир, о котором все знают, но попасть в который суждено лишь избранным искателям приключений. Он полон невероятных красот, которые легко могут составить конкуренцию наземным чудесам света.

1. Древний Гераклион (Египет)





Древние цивилизации — наиболее загадочные нити всемирной исторической паутины. Особенно таинственны те, чьи памятки поглотил всемирный океан, как это случилось когда-то с египетским городом Гераклионом. Ученые были уверенны, что он исчез с лица Земли более 1500 лет тому назад, но в 2000 году были обнаружены его остатки у берегов Александрии. Водолазам удалось найти сфинксов, статуи и даже фундамент дворца. Сегодня, помимо восхищений, Древний Гераклион порождает массу вопросов, ответы на которые все еще надежно скрывает мутная вода.

2. Озеро Медуз (Палау)





Большое скопление красивых разноцветных рыб на фоне красочных коралловых рифов, конечно, впечатляет, но более захватывающее зрелище — неторопливое передвижение множества золотых медуз, численность которых в одном сравнительно небольшом озере острова Эйл-Малк превышает сотни тысяч. Этих коричневато-прозрачных существ так много, что они заполонили весь водоем, не оставив шанса на существование другим подводным обитателям. Не представляя угрозы для человека, сцифоидные медузы стали одним из наиболее популярных подводных чудес, ежегодно привлекающих дайверов.

3. Древний город Ши Чен (Китай)





Помимо таинственного Гераклиона, под толщей воды хранится еще один древний город, существование которого не несет в себе особых загадок. Его затопление вполне объяснимо историческими фактами и не вызывает каких-либо сомнений. Это китайский город Ши Чен, который, несмотря на «искусственное» погружение, вызывает восхищение и представляет особую ценность для исследователей. Более половины столетия окутан город холодною жидкою пеленою, но все еще не утратил своего первоначального вида.

4. Подводный парк скульптур (Гренада)





Как не странно, но искусство имеет продолжение и за пределами суши. Тому невероятным подтверждением служит парк подводных скульптур, который расположился в Карибском море неподалеку острова Гренада. Причудливые подводные творения ничем не отличаются от привычных земных скульптур, разве что необычным зеленым налетом и особым декором из налипших ракушек и кораллов. Лишь специфический голубовато-зеленый фон с постоянно снующими живыми спецэффектами (рыбами) создает атмосферу загадочности и непредсказуемости.

5. Подводный мегалитический комплекс Йонагуни (Япония)





В 1995 году миру открылась новая горячая тема для обсуждений: случайное открытие дайвером невероятного подводного каменного строения неизвестного происхождения. По сей день не умолкают споры о том, откуда на глубине пяти метров появились огромные каменные блоки, напоминающие архитектурные сооружения. Одни считают, что это останки древнего затонувшего города, другие же уверенны в том, что это природные гигантские брылы, которые в результате тектонических движений естественным образом сложились в необычном порядке, издали напоминая собою искусственное сооружение. Несмотря на то, какая из версий является истинной, мегалитический комплекс Йонагуни по праву считается одним из самых больших подводных чудес света.

6. Подводный парк «Зеленое озеро» (Австрия)





Каждую весну в Австрии один самый обычный парк исчезает под талою водою, превращаясь в невероятное подводное чудо. Затопленные тропинки, деревья, мосты и скамейки приобретают сказочный вид, возникает удивительное ощущение того, что картины фантастических фильмов стали реальностью. Подогревает ярче эмоции и невероятная игра солнечных лучей, которые периодически пронизывают прозрачные воды озера, создавая ощущение специально подобранных спецэффектов. Невероятное подводное волшебство длится всего 3-4 недели, после чего превращается в самый обычный парк, узкие улочки которого вновь заполоняют шумные туристы.

7. Большая голубая дыра (Белиз)





Природа способна на невероятные чудеса, некоторые ее творения так и не удалось человеку изучить до конца. Ярким примером тому служит необычная глубочайшая дыра, образовавшаяся на дне океана на территории государства Белиз. И хотя тот факт, что образована она естественным путем, доказан в полной мере, все же ярые романтики продолжают верить, что эта воронка была создана древними цивилизациями с какой-нибудь великой целью. Так или иначе, Большая голубая дыра сегодня вызывает интерес не только у исследователей подводных геологических образований, но и любителей рекреационного дайвинга, ведь ее воды таят в себе массу интересного и захватывающего.

8. Подводный лес (США)





У берегов штата Алабама на глубине 18 метров раскинулся настоящий подводный лес, которому более 50 тысяч лет. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так и случилось в истории с обнаружением этого чудного подводного насаждения, узнать о котором люди смогли только после разрушительной деятельности урагана «Катрин» в 2005 году. По мнению очевидцев и исследователей, подводный лес отлично сохранился, более того, разнообразность местной фауны впечатляет. Среди древних подводных кипарисов снуют огромные стаи рыб, повсюду можно встретить морских анемонов, креветок и крабов. Такие сказочные пейзажи, в которых сочетается морская жизнь и лесные насаждения, являются достаточно большой редкостью в природе, поэтому здесь полно дайверов, желающих собственными глазами посмотреть на необычное подводное чудо.

9. Подводные вулканы (Тихий и Атлантический океан)





Вулканическая активность под толщей океанских вод — явление достаточно привычное и частое, поэтому не вызывает особого интереса у исследователей, но тем не менее его завораживающая деятельность привлекает массу любопытных ценителей природных красот. Но вот полюбоваться им вживую возможность представляется лишь избранным, так как этот процесс достаточно опасен и до конца не предсказуем. Схожи подводные вулканы с наземными, но они более мощные и гораздо масштабнее. Раскиданы они практически по всему мировому океану, но наибольшее их скопление имеется в Тихом и Атлантическом океане.

10. Мауна-Кеа (Гавайи)





Если уж речь зашла о подводных вулканах, то нельзя не упомянуть о самом большом (хотя и недействующем) щитовом вулкане, который по своим размерам превзошел даже самую высокую наземную гору Эверест. Мауна-Кеа практически весь спрятался под толщей воды, оставив на поверхности лишь мизерную часть своего масштабного тела. Этому горному образованию около одного миллиона лет, но, несмотря на все разрушительные природные процессы, оно все еще официально носит название самой большой горы на планете. Более того, вулкан Мауна-Кеа может претендовать на звание одного из самых впечатляющих чудес подводного мира.

Текст: Flytothesky.ru