Знакомьтесь, Уиззи, перепуганная до смерти собачка, которая шарахалась от каждого звука и шороха, пока у неё не появился маленький человеческий братик. Никто не знает, почему крохотная итальянская борзая, которую подкинули в приют для животных в провинции Альберта (Канада), все время дрожала от страха и, казалось, боялась всего: и людей, и пищащих игрушек, и даже мух. Первые люди, взявшие ее из приюта, вернули Уиззи на следующий день – им она показалась слишком напуганной.

А затем в один прекрасный день женщина по имени Сара Мавро села в машину и ехала два часа в приют, чтобы «удочерить» Уиззи. Надо сказать, что зубы у собаки были в таком ужасном состоянии, что их пришлось удалить, оставив только два – этим и объясняется её всегда высунутый язычок.

Залаяла Уиззи в первый раз только спустя три года пребывания у Сары – в её случае это верный признак доверия и комфорта. А потом у Сары появился малыш Эван, и Уиззи совершенно чудесным образом оттаяла и успокоилась. «Ему сейчас 7 месяцев, и мне кажется, что Уиззи любит его гораздо больше, чем нас, – говорит Сара. – Она всегда рядом с Эваном и позволяет ему ползать по ней».

Знакомьтесь , Уиззи, перепуганная до смерти собачка, которая боялась всего: и людей, и пищащих игрушек, и даже мух





Её подкинули в приют для животных в провинции Альберта





А затем в один прекрасный день женщина по имени Сара Мавро «удочерила» Уиззи и окружила её заботой и любовью





У Уиззи осталось только два зуба, чем и объясняется её всегда высунутый язычок





Залаяла Уиззи в первый раз только спустя три года – в её случае это верный признак доверия и комфорта





А потом у Сары родился малыш Эван, и Уиззи чудесным образом оттаяла и успокоилась





Дружба с маленьким Эваном вернула собаке доверие к жизни





«Ему сейчас 7 месяцев, и мне кажется, что Уиззи любит его гораздо больше, чем нас»





«Она всегда рядом с Эваном и позволяет ему ползать по ней»





Текст: Flytothesky.ru