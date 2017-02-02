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Никто не знал, как помочь этой собачке, боявшейся всего, пока в семье не появился братик
02.02.2017 20:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, Уиззи, перепуганная до смерти собачка, которая шарахалась от каждого звука и шороха, пока у неё не
А затем в один прекрасный день женщина по имени Сара Мавро села в машину и ехала два часа в приют, чтобы «удочерить» Уиззи. Надо сказать, что зубы у собаки были в таком ужасном состоянии, что их пришлось удалить, оставив только два – этим и объясняется её всегда высунутый язычок.
Залаяла Уиззи в первый раз только спустя три года пребывания у Сары – в её случае это верный признак доверия и комфорта. А потом у Сары появился малыш Эван, и Уиззи совершенно чудесным образом оттаяла и успокоилась. «Ему сейчас 7 месяцев, и мне кажется, что Уиззи любит его гораздо больше, чем нас, – говорит Сара. – Она всегда рядом с Эваном и позволяет ему ползать по ней».
Её подкинули в приют для животных в провинции Альберта
А затем в один прекрасный день женщина по имени Сара Мавро «удочерила» Уиззи и окружила её заботой и любовью
У Уиззи осталось только два зуба, чем и объясняется её всегда высунутый язычок
Залаяла Уиззи в первый раз только спустя три года – в её случае это верный признак доверия и комфорта
А потом у Сары родился малыш Эван, и Уиззи чудесным образом оттаяла и успокоилась
Дружба с маленьким Эваном вернула собаке доверие к жизни
«Ему сейчас 7 месяцев, и мне кажется, что Уиззи любит его гораздо больше, чем нас»
«Она всегда рядом с Эваном и позволяет ему ползать по ней»
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Знакомьтесь, Уиззи, перепуганная до смерти собачка, которая шарахалась от каждого звука и шороха, пока у неё не появился маленький человеческий братик. Никто не...
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