Животные – удивительные существа, каждый из которых обладает своей особенной уникальной природой. С одной стороны, они – бессознательная часть окружающего мира, с другой – каждый из них наделен неповторимым характером и темпераментом, чем и подкупает наше расположение. Кошки, собаки, морские свинки, попугаи наполняют нашу жизнь радостью, делают ее доброй и осмысленной. Однако есть еще что-то, о чем вы должны знать, заводя домашнего любимца.





Помимо приятных эмоций, животные способны гармонизировать ауру своего хозяина, активно влиять на его самочувствие, помогать при решении сложных жизненных ситуаций. Они не просто присутствуют в нашей жизни, но активно на нее влияют, забирая на себя потоки негативной энергии, исцеляя своей энергетикой биополе хозяина. Как они это делают? Какое животное лучше всего завести, и за что оно будет отвечать? Давайте же узнаем!

Рыбки. Наверное, каждый из нас помнит, какой благотворный эффект оказывает наблюдение за плавающими рыбками в состоянии стресса. А все потому, что энергетическая функция рыб – гармонизация и стабилизация окружающего пространства. Рыбки воплощают атмосферу умиротворения и покоя, они поглощают агрессию и дискомфорт из пространства, заменяя их уравновешенной и приятной энергией Ци. Рыбок рекомендуется держать дома людям холерического темперамента, склонным к неврозам и не умеющим расслабляться. Помимо всего, золотые рыбки способны принести в дом удачу, деньги и семейное благополучие, тогда как рыбки черной расцветки защитят хозяев от сглаза. Единственное условие – аквариум должен быть чистым и ухоженным, тогда и энергия будет работать правильно.

Птицы. Попугай, канарейка, сова или соловей способны перевернуть жизнь своих владельцев! А все потому, что издавна птицы привлекали в дом мощные потоки полезной информации, стимулировали творческие способности хозяев, активизировали интеллектуальные процессы. Почему птица – неизменно символ мудрости? Потому что ее энергетика позитивно влияет на вибрации человеческого мозга, а еще удерживает его от пассивности и консерватизма. Щебет птицы помогает пережить одиночество и избавляет от депрессии, главное, чтобы клетка не стояла в комнате отдыха, иначе жизнь рискует стать суетливой и пустой.

Грызуны. Хомяки и морские свинки учат своих хозяев домовитости, способствуя сохранению тепла и уюта в доме. А вот кролики и крысы отвечают еще и за продолжение рода. Игры с пушистыми энергичными комочками закономерно снимают усталость и нервное напряжение с человека, уменьшают внутреннюю тревожность, понижают агрессию. Если хотите привить своему ребенку чуткость и умение заботиться о ближнем, воспитать в его характере осторожность и ответственность, хомячок – беспроигрышный вариант! Кстати, помимо всего, грызуны еще и позитивно влияют на самооценку всех членов семьи, повышая уверенность в себе и своих силах до отметки «отлично». Лучше всего держать грызунов на кухне или в укромных уголках дома.

Черепаха. Если у вас большие планы на собственное будущее, вы желаете двигаться к намеченным целям, как бульдозер, вашим домашним животным-талисманом может стать черепаха. Во-первых, она привлекает в дом деньги и изобилие, во-вторых, способствует развитию и дает энергетическую поддержку при движении вперед. Черепахи обеспечивают защиту членам своей семьи, учат их мудрости, сулят долголетие. Кроме всего, они поддерживают атмосферу любви и взаимопонимания, помогают добиться стабильного положения в обществе, правильно распределить свои ресурсы. Чтобы в доме всегда были деньги, лучше держать черепаху в северной части квартиры.

Собака. Это животное – не просто преданный и верный друг, но настоящий генератор позитивной энергии. Если в вашей жизни не хватает фейерверка, если вы чувствуете себя вялым и унылым, заведя собаку, вы навсегда распрощаетесь с апатией или меланхолией. Собака привносит в дом заряд радости и счастья, поднимает жизненный тонус, делает хозяев более открытыми и общительными, вселяет уверенность и позитивный взгляд в будущее. Прогулки с собакой способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. А еще она неизменный помощник при лечении неврозов и отличный защитник для самых маленьких членов семьи. Если вы одиноки, собака обязательно привлечет в вашу жизнь долгожданную половинку!

Кошка. Это самые сильные животные по части энергетики, потому держать в доме кошку раньше считалось священной необходимостью. Кошки умеют чувствовать и забирать на себя негативную энергию в доме, а потому являются прекрасными очистителями помещений. Они добровольно принимают на себя негатив, страхи и боли своих хозяев, чтобы защитить и помочь. Кошки видят астральные миры и защищают дом от потусторонних сил, они хорошие врачеватели, им вполне по силам нормализовать давление, вылечить мигрень или ослабить воспалительные процессы в организме хозяев. Очень часто они сами находят источник боли или негативной энергии и садятся на это место. Кроме всего, мурлыканье кошки оказывает позитивный эффект на иммунитет человека, снимает усталость и раздражительность, помогают при стрессе.

Итак, домашние животные обладают удивительными способностями. Они способны не только дарить радость, но и создавать уют, привлекать в дом благополучие, защищать стены от негативных воздействий. Даже когда на душе плохо, животные не отвернутся от своего хозяина, но окажут поддержку и вернут силы. И за это их невозможно не любить!

Текст: Flytothesky.ru