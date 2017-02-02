



Некоторым людям очень тяжело найти вторую половинку. Они долгое время живут одни. Про них можно сказать, что они обручены с одиночеством. Такой образ жизни является следствием многих причин. Здесь мы разберём самые распространённые.

С детства нас учат быть независимыми и самостоятельными. Кто-то хуже усваивает эту науку, кто-то лучше, но есть определённый тип людей, который доводит свою самостоятельность до совершенства. Мужчины лучше играют эту роль, ведь они обязаны быть сильным. В будущем мужчина станет надёжной опорой для семьи. А женщине в этом плане посложнее. Кавалеру будет намного труднее завоевать даму сердца, которая ни в чём не даёт слабину. Женщина не должна соревноваться с партнёром, это плохие отношения, когда каждый тянет на себя одеяло. Только вот такая самодостаточная женщина не привыкла уступать, мало того, она любит покомандовать. Вот так и получается, что её ухажеры отсеиваются один за другим. А женщина начинает применять свои способности там, где это должным образом ценят. Она делает успешную карьеру и живёт работой.

Излишняя стеснительность может преградить путь к успеху. Мнение некоторых дам основывается на том, что мужчина должен проявлять во всём инициативу. Но мужчины ещё не научились читать женские мысли, иначе всё бы было намного проще. Мужчина может не понять, что за излишней скромностью и стеснительностью прячется влюблённое сердце. Мы же не в восемнадцатом веке живём. Нужно делать шаги навстречу. Но робкие дамы боятся этого сделать и часто остаются в старых девах.

Крайности – прямой путь к разочарованию. Излишняя скромность может сильно навредить, как и чрезмерная настойчивость. Когда дама с первых дней знакомства говорит о свадьбе, она обращает партнёра в бегство. Мужчину пугает такая решительность, ведь он не успел толком эту даму узнать, а она уже о таких серьёзных вещах говорит.

Не нужно душить мужчину своей заботой и любовью. Каждый нуждается в личном пространстве. Нужно вести себя так, чтобы мужчина успел соскучиться. Внимание, забота и любовь приносят счастье только в определённых пропорциях. Это как лекарство, оно успокаивает, дарит радость, спасает от одиночества. В малых дозах оно будет малоэффективным, а в больших может навредить. Всему должна быть мера, даже в любви.

Текст: Flytothesky.ru