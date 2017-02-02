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Необыкновенно смешные анекдоты, которыми нужно поделиться с друзьями
03.02.2017 12:22 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю свежие и прикольные анекдоты, просто требующие, чтобы их рассказали друзьям!
— Алексеева, к доске!
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Доказано, что хорошая шутка может рассмешить даже самого грустного человека. Главное, чтобы он её ещё не слышал, иначе вместа смеха вы услышите только недовольное...
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