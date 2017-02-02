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Забавные анекдоты про полицейских, заставляющие расхохотаться в голос

03.02.2017 13:14 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для читателя десятку анекдотов, которая поможет вам по-новому взглянуть на полицейских.

Забавные анекдоты про полицейских, заставляющие расхохотаться в голос

— Сержант Хурма, свяжите этого преступника.
— Не смешно.
— Смешно.
— Согласен.

 
 
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Нашим доблестным стражам порядка тоже не чуждо чувство юмора. В их сложной и ответственной работе никак не обойтись без шуток, иначе можно совсем с ума сойти.

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